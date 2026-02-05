Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 2 de mayo de 2026

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mayo 02 de 2026
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  • Policía habría asesinado a su amigo de infancia para saldar una millonaria deuda en Villavicencio.
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  • Conmoción por brutal asesinato de una mujer a manos de su hijo en Antioquia.
  • Iraní capturado en Pereira se hacía pasar por vendedor de telas mientras lideraba red de migrantes.
  • Así era el laboratorio de explosivos más grande de las disidencias en Cauca: había gigantesco arsenal.
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