Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 2 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 02 de 2026
04:55 p. m.
04:55 p. m.
- Policía habría asesinado a su amigo de infancia para saldar una millonaria deuda en Villavicencio.
- ¿Qué pasó con las cámaras de reconocimiento de placas en Bogotá? Concejo denuncia séptima prórroga en contrato.
- Rifirrafe de Daniel Quintero y Carlos Carrillo por supuesta corrupción en el Fomag.
- Conmoción por brutal asesinato de una mujer a manos de su hijo en Antioquia.
- Iraní capturado en Pereira se hacía pasar por vendedor de telas mientras lideraba red de migrantes.
- Así era el laboratorio de explosivos más grande de las disidencias en Cauca: había gigantesco arsenal.