¿Felicidad bajo la lluvia?: así el cuerpo podría producir serotonina en esta condición

La serotonina es una sustancia química que transmite mensajes entre las células nerviosas del cerebro y el resto del cuerpo. Desempeña un papel fundamental en distintas funciones corporales como el estado de ánimo, el sueño, la digestión, las náuseas, la cicatrización de heridas, la salud ósea, la coagulación sanguínea y el deseo sexual.

Investigaciones han descubierto que fenómenos naturales como la lluvia tiene la capacidad potencial de impactar positivamente tanto en el estado de ánimo como en la eliminación de sustancias nocivas en el aire, entre otros beneficios.

¿Cuáles son los beneficios de la lluvia?

Según Michael Tehan, profesor de la Universidad de Columbia, las lluvias intensas generan iones negativos en el aire que podrían estimular la producción de serotonina en el cuerpo de las personas al generar mayor felicidad y relajación.

Aunque todavía no existe evidencia concluyente que sostenga los efectos positivos de la lluvia en el estado de ánimo de las personas, es desconocido el mecanismo por el cual los iones podrían generar este efecto.

Algunas de las recomendaciones, por parte de algunos expertos, es dar paseos controlados bajo la lluvia. Estudios hechos en 1995 encontraron que los participantes de una investigación, que padecían trastorno afectivo estacional, mostraron una probabilidad mayor de reducir sus síntomas tras recibir sesiones diarias con ionizadores de alto voltaje.

Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia sólida que identifique beneficios concretos de la lluvia en el mejoramiento del estado de ánimo.

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¿El aroma de la lluvia genera efectos en la memoria?

Otro de los mayores temas de interés para los científicos corresponde al de los aparentes efectos del olor de la lluvia para la memoria. Se ha demostrado que el petricor, conocido como el olor que emana la lluvia al caer a la tierra, provocan cambios en la actividad de las ondas alfa y beta del cerebro que se asocian con la calma.

Además, este olor tiene la capacidad de ser identificado de manera inmediata por el olfato humano al generar recordación y sentimientos de nostalgia.