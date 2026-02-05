Se pronunció 'influencer' al que esposa de Yeison Jiménez señaló por acoso y difamación

Este viernes 1 de mayo, hubo polémica alrededor de Yeison Jiménez, luego de que su esposa, Sonia Restrepo, denunciara públicamente un delicado caso de difamación que también involucraba al cantante cucuteño Ciro Quiñónez.

Un creador de contenido divulgó una información falsa acerca de un presunto romance entre Quiñónez y la viuda de Yeison Jiménez. Sonia Restrepo expresó que esta situación hizo que se sintiera "acosada, vulnerada y maltratada", mientras que el artista pidió ayuda para identificarlo.

Disculpas públicas a Sonia Restrepo y Ciro Quiñónez

Una vez el caso escaló, el 'influencer' que había compartido esa información tomó la decisión de poner privadas sus cuentas en redes sociales. Horas más tarde, reapareció esta vez para ofrecer una disculpa pública a los involucrados.

Quiero pedir disculpas públicamente ya que subí una noticia que realmente no había investigado. Realmente me dejé llevar de lo que vi en redes sociales. Ciro Quiñónez se comunicó conmigo y muy respetuosamente me dijo que las cosas no eran así.

Pronunciamiento de Ciro Quiñónez tras las disculpas públicas

El cantante que resultó involucrado en este caso de 'fake news' se pronunció en redes sociales donde agradeció a las personas que ayudaron a presionar para que este creador de contenido tomara la decisión de retractarse sobre lo publicado.

"No pueden dañar el nombre de una mujer honorable, intachable y hasta el mío solo por generar tráfico. Respeto y profesionalismo, por favor, antes de subir cualquier contenido a las redes sociales", escribió Quiñónez.