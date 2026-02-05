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La polémica foto de Luis Díaz hecha con IA que le dio la vuelta al mundo

Una supuesta foto del delantero colombiano genera controversia en redes sociales y muchos no saben que está generada con inteligencia artificial.

Luis Díaz Bayern Múnich (1)
FOTO: Luis Díaz IG

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
03:44 p. m.
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Hay polémica alrededor del delantero colombiano Luis Díaz, mientras pasa por un gran momento en el Bayern Múnich de Alemania, todo debido a una polémica foto generada con inteligencia artificial y que es muy viral en redes sociales.

Luis Díaz podría romper su récord de más minutos jugados con clubes en la misma temporada
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Se trata de una supuesta captura de pantalla donde Luis Díaz está extendiendo su brazo izquierdo con la mano recta, donde estaría haciendo una referencia al saludo nazi. Aunque parece evidente, muchos no notaron que fue modificada con IA.

¿Cuál es la foto original de Luis Díaz?

El origen de la foto se da tras el histórico partido en las semifinales de la Champions League donde PSG superó al Bayern Múnich por 5-4. Tras el gol de Luis Díaz, el colombiano señaló directamente a Harry Kane agradeciéndole por la asistencia que le entregó.

En el video se logra diferenciar que Díaz, luego de que el árbitro validó el gol tras una tensa revisión en el VAR, hace un gesto y con el dedo índice señaló a su compañero, por lo que estas fotos que se hicieron virales son completamente falsas.

Luis Díaz volvió a sumar minutos

Este sábado 2 de abril, el Bayern Múnich volvió a tener acción en la Bundesliga a pesar de que ya tienen asegurado el título. El técnico Vincent Kompany tomó la decisión de rotar la nómina, pero al final los titular vieron acción.

El equipo se enfrentó a Heidenheim, último en la tabla, pero se complicaron de más. Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane y Joshua Kimmich entraron en el entretiempo, donde lograron rescatar un empate 3-3 en la última jugada del encuentro.

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