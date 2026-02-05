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Policía habría asesinado a su amigo de infancia para saldar una millonaria deuda en Villavicencio

La madre de la víctima contó detalles de este desgarrador crimen que causa conmoción en la ciudad.

Noticias RCN

mayo 02 de 2026
03:47 p. m.
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Un policía de la Metropolitana de Villavicencio fue capturado como presunto responsable del homicidio de un veterinario de 26 años, a quien habría asesinado tras citarlo supuestamente para saldar una deuda de 20 millones de pesos que mantenía con él desde hacía varios meses.

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Jenni Díaz, madre de la víctima, presenció el momento exacto en que su hijo fue asesinado. Según su testimonio, el uniformado y el joven veterinario eran amigos desde la infancia, lo que generaba confianza en la relación.

Policía y veterinario eran amigos de la infancia

Durante varios meses, el veterinario le había dado plata en diferentes ocasiones. “Yo sabía que él le prestaba plata porque él iba a la veterinaria, inclusive yo en unas ocasiones, él me dijo: ’Mamita, entréguele de a millón’. Yo le pasé como en dos ocasiones de a millón a él”, explicó Jenny Díaz sobre las transacciones económicas entre ambos.

El crimen ocurrió después de que el uniformado citara al veterinario durante dos días consecutivos en horas nocturnas, en terrenos alejados de la ciudad sin cámaras de seguridad, bajo el pretexto de entregarle el dinero adeudado.

La mamá presenció el crimen

Sin embargo, un presentimiento materno cambió el curso de los acontecimientos. Un latir en el corazón le indicó que algo no estaría bien” por lo que decidió seguir a su hijo hasta el lugar de encuentro.

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Díaz describió con detalle el momento del crimen: “El policía se baja, saca un bolsito negro y cierra la puerta. Ahí es donde yo le mando la foto. Él se va hacia delante y se mete por la parte derecha del carro de mi hijo”.

Gracias al aviso oportuno, las autoridades lograron capturar inmediatamente al presunto homicida. “De acuerdo con testigos, estaría involucrado un miembro de la institución policial. Inmediatamente se activaron los protocolos”, informaron las autoridades.

La Fiscalía cuenta con un elemento probatorio fundamental: conversaciones por chat entre el veterinario y el policía que se extienden por varios meses, donde quedarían consignados los préstamos y las evasivas del uniformado. Este material será determinante para establecer la responsabilidad del capturado en el homicidio.

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