Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 1 de mayo de 2026

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mayo 01 de 2026
05:27 p. m.
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  • Adulta mayor fue asesinada frente a su hijo tras cobrar su pensión en Santa Marta.
  • La Policía se tomó puntos críticos de inseguridad en Bogotá: duro golpe a las bandas criminales.
  • Ejército neutraliza a alias Indio Caizamo en combates en Betulia, Antioquia.
  • VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas.
  • Hombres armados asesinaron brutalmente a una mujer con su hija en una finca de Amalfi.
  • Inundaciones en Ocaña dejan más de 200 familias damnificadas.
  • Trump anuncia aumento de tarifas del 25% a vehículos europeos.
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