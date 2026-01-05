Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 1 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 01 de 2026
05:27 p. m.
05:27 p. m.
- Adulta mayor fue asesinada frente a su hijo tras cobrar su pensión en Santa Marta.
- La Policía se tomó puntos críticos de inseguridad en Bogotá: duro golpe a las bandas criminales.
- Ejército neutraliza a alias Indio Caizamo en combates en Betulia, Antioquia.
- VIDEO | Atraco desembocó en impresionante persecución en El Poblado, Medellín: hubo capturas.
- Hombres armados asesinaron brutalmente a una mujer con su hija en una finca de Amalfi.
- Inundaciones en Ocaña dejan más de 200 familias damnificadas.
- Trump anuncia aumento de tarifas del 25% a vehículos europeos.