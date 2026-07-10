Lluvias en Boyacá, Santanderes y Arauca: emergencias dejan regiones incomunicadas y familias damnificadas

Las intensas precipitaciones de los últimos días han provocado emergencias en Boyacá, Santander, Arauca y Norte de Santander, donde se decretó la calamidad pública por los graves daños en infraestructura, viviendas y cultivos.

En Cubará, distrito fronterizo con Arauca, colapsó el puente Caño Negro sobre la vía nacional, dejando incomunicados los departamentos de Boyacá, Arauca y parte de Norte de Santander. Además, las lluvias arrasaron con decenas de hectáreas de cacao.

"La afectación más grande que tenemos en este momento en el municipio de Cubará, es que se encuentra incomunicado del departamento de Arauca y del centro del país debido al colapso de un puente sobre el río Caño Negro sobre la vía La Soberanía. El tramo que se vio afectado es alrededor de 100 metros donde en este momento es imposible que haya tránsito", afirmó Gildardo Murcia, alcalde de Cubará.

Boyacá y Santander en calamidad pública

En el norte de Boyacá, el municipio de Panqueba reporta cerca de 240 familias afectadas, tres de ellas con pérdida total de sus viviendas. La Gobernación envió maquinaria amarilla para atender la emergencia y se mantiene el cierre total de las vías Güicán–El Cocuy–Panqueba–Soatá y El Espino–Capitanejo.

En Santander, el desbordamiento de los ríos Servitá y Chicamocha dejó sin agua a 4.200 habitantes de El Cerrito, donde se instaló un Puesto de Mando Unificado. También se reportan daños en viviendas, caída de postes y pérdida de cultivos en municipios como Marcaravita, Cepitá y Aratoca.

"Estamos completamente en una calamidad pública. ¿Por qué? Porque se llevó el acueducto principal del municipio, e hizo daños en la carretera Ajurado, también a La Platera. Hay daños en el acueducto que se llevó unos 35 m. Se ya quedó sin agua el municipio, 4200 habitantes", indicó Luis Felipe Rivera, alcalde del Cerrito.

Arauca y Norte de Santander incomunicados

En Arauca, el colapso de varios puentes mantiene incomunicada la región con Boyacá y los Santanderes. Las crecientes súbitas han arrasado viviendas y dejado familias atrapadas.

"Aquí hay una vivienda, a la gente tocó sacarla de acá. Miren donde va el agua. Y y esto, decirles de de corazón que nos tengan en cuenta para las ayudas y y si sigue creciendo el nivel del río para que nos saquen de acá porque sino el la gente este ya no aguanta más", dijo José Vidal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Reinera.

En Norte de Santander, municipios como Toledo, Chitagá, Cácota y Labateca reportan pérdida de calzadas, puentes y cultivos, mientras las autoridades mantienen máxima alerta en las comunidades cercanas a los afluentes.