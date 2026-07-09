Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 9 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 09 de 2026
08:51 p. m.
08:51 p. m.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, causó una fuerte polémica al decir que el territorio colombiano está libre en un 99, 7% de cultivos de hoja de coca, porque las 253.000 hectáreas que hay, solo representan el 0.23% del total del territorio.
- El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo en Chiquinquirá cumpliendo una promesa que le hizo a la Virgen. Participó en la misa campal, ingresó a la basílica y allí recibió un cuadro de la Virgen.
- La Fiscalía hizo un gigantesco operativo en establecimientos clandestinos, que aparentemente hacen cirugías estéticas. Allanaron once de estos centros.