CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 9 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 09 de 2026
08:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, causó una fuerte polémica al decir que el territorio colombiano está libre en un 99, 7% de cultivos de hoja de coca, porque las 253.000 hectáreas que hay, solo representan el 0.23% del total del territorio.
  • El presidente electo Abelardo de la Espriella estuvo en Chiquinquirá cumpliendo una promesa que le hizo a la Virgen. Participó en la misa campal, ingresó a la basílica y allí recibió un cuadro de la Virgen.
  • La Fiscalía hizo un gigantesco operativo en establecimientos clandestinos, que aparentemente hacen cirugías estéticas. Allanaron once de estos centros.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / jueves 9 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express jueves 9 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 8 de julio de 2026

Otras Noticias

Turismo

Vuelos baratos en Colombia: Aerolínea activa descuentos de hasta 59% para viajar en el segundo semestre de 2026

Destinos nacionales e internacionales entran en la temporada para incentivar los viajes de forma inteligente y anticiparse a la temporada alta.

Lluvias En Colombia

Video | Lluvias, deslizamientos y desbordamientos tienen en emergencia a 13 municipios de Boyacá

Las autoridades departamentales activaron el Consejo de Gestión del Riesgo mientras evalúan las afectaciones.

Seleccion de Inglaterra

Se tomó decisión de ÚLTIMA HORA antes del partido entre Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026: ¿cuál es?

Donald Trump

Aeropuerto recibió el nombre de Trump: es la primera vez que ocurre con un presidente en funciones

Mundial de fútbol

Famosa vidente que ha acumulado aciertos sorprendió con impactante predicción para el Mundial 2026