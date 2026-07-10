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Salud y Bienestar

Invima prohibió la venta de una bebida promocionada como energizante

La autoridad sanitaria pidió no comprar ni consumir este producto pese a contar con un registro autorizado únicamente para alimentos.

Bebida energizante prohibida por el Invima
FOTO: Generada con IA

Noticias RCN

julio 10 de 2026
01:00 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 210-2026 para advertir sobre la comercialización fraudulenta de una bebida comercializada a través de plataformas digitales.

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Se trata del "alimento líquido para preparar bebida de plantas aromáticas con borojó y chontaduro" de la marca biQ-FEL, identificado con el Registro Sanitario RSA-0023936-2023.

Según la entidad, el producto está siendo promocionado con afirmaciones sobre beneficios para la salud que no están autorizadas para un alimento.

¿Por qué el Invima declaró fraudulento y adulterado el producto biQ-FEL?

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el registro sanitario del producto está autorizado únicamente para alimentos. Sin embargo, la bebida se promociona como "potenciador íntimo, energizante, suplemento nutricional y producto para mejorar la función sexual, aumentar el deseo, controlar el cansancio y mantener la vitalidad y la claridad mental".

El Invima señaló que estas afirmaciones incumplen la normatividad sanitaria vigente, en particular lo establecido en los artículos 272 y 274 de la Ley 9 de 1979 y en los artículos 4 y 5 de la Resolución 5109 de 2005, que prohíben atribuir propiedades medicinales, preventivas o curativas a los alimentos.

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La entidad también informó que este producto fue vinculado a una alerta internacional emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), luego de identificarse la presencia de sildenafilo y tadalafilo, sustancias utilizadas para el tratamiento de la disfunción eréctil.

El Invima enfatizó que estos compuestos no están autorizados ni deben utilizarse como ingredientes en alimentos y bebidas, por lo que el producto fue catalogado como fraudulento y adulterado conforme a la Resolución 2674 de 2013.

Asimismo, el organismo recordó que la responsabilidad por el cumplimiento de la normativa sanitaria recae sobre los titulares de registros, permisos o notificaciones sanitarias y que esta también puede extenderse a fabricantes, importadores y comercializadores, incluso cuando no sean los titulares del registro correspondiente.

FOTO: Invima (Plataformas de comercio electrónico)

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a consumidores y comerciantes?

El Invima solicitó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir el producto biQ-FEL y recomendó a quienes ya lo hayan comprado suspender inmediatamente su consumo y notificar a las autoridades competentes.

A los distribuidores y comerciantes les recordó que este alimento no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia y advirtió que, si se encuentra en el mercado, podrá ser objeto de medidas sanitarias de seguridad conforme a la legislación vigente.

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