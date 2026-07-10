¡La Federación Colombiana de Fútbol rompió el silencio tras las amenazas contra Jáminton Campaz! Detalles

El pasado 7 de julio, en el Estadio BC Place Vancouver, la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron 0-0 vs. Suiza durante 180 minutos, pero cayeron 4-3 por penales.

RELACIONADO Juanfer Quintero rompió el silencio luego del angustiante mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia

En el cierre del segundo tiempo extra, Jáminton Campaz tuvo un 'mano a mano' contra el arquero Kobel, pero su remate se fue por encima del arco suizo.

Desafortunadamente, tras esa acción, el futbolista y su familia han recibido múltiples amenazas y, por lo tanto, la Federación Colombiana de Fútbol no solo las rechazó, sino que solicitó investigaciones categóricas ante las autoridades competentes.

Este fue el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol tras las amenazas contra Jáminton Campaz

"La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad de Jaminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza. Ningún deportista, ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo", se comenzó expresando en un comunicado de este 10 de julio.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general. Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos. La FCF reitera que las jugadoras y los jugadores que integran nuestras selecciones nacionales asumen el honor de vestir la camiseta de Colombia con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país", se añadió.

El comunicado completo se puede leer aquí:

Este fue el mensaje de Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia vs. Suiza

Jáminton Campaz reapareció en sus redes sociales en la mañana del 9 de julio, expresó su dolor por no haber podido avanzar de ronda y pidió respeto y tolerancia.

RELACIONADO Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

"El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte", expresó.

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", agregó.