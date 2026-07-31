Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 31 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 31 de 2026
05:10 p. m.
05:10 p. m.
- Tres estudiantes fueron brutalmente agredidos con arma blanca por encapuchados en el campus de la Universidad Nacional en Bogotá.
- La familia de María Camila Potosí espera que se haga justicia y sean castigados quienes asesinaron no solo a su hija sino también a su nieta, Alahia.
- En Medicina Legal de Popayán permanecen los cuerpos de los tres militares en retiro que fueron asesinados por las disidencias de las Farc.
- Ana María Vesga fue designada como ministra de Salud, su mayor reto es estabilizar el sistema que tiene deudas que superan los 45 billones de pesos.