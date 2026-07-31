Anulan condena del expresidente de Perú, Ollanta Humala por el caso Odebrecht

En las últimas horas, el Tribunal Constitucional de Perú anuló la condena de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos relacionado con aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela.

Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso.

El fallo señala que responde a un recurso de hábeas corpus presentado por los abogados del exmandatario de 64 años en enero pasado.

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¿Por qué dejarán en libertad al expresidente Ollanta Humala?

El máximo tribunal determinó que se acreditó "la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad conexos al derecho a la libertad personal", según consta en la sentencia.

Esta resolución invalida completamente el proceso judicial que culminó en abril de 2025 con la condena del expresidente izquierdista.

"Con bastante satisfacción recibimos una sentencia que ha declarado fundado el habeas corpus y, consecuentemente, ha dispuesto la nulidad de todo el proceso", confirmó Wilfredo Pedraza, abogado defensor de Humala.

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¿Qué falta para que quede en libertad el expresidente de Perú?

Tras conocer la decisión, el abogado explicó que presentará la resolución ante la sala judicial correspondiente para efectivizar la libertad de su cliente, quien permanece recluido en una cárcel especial para expresidentes al este de Lima.

La esposa de Humala, Nadine Heredia, también había recibido una condena de 15 años por lavado de activos, pero solicitó asilo en Brasil tras conocer la sentencia, donde reside actualmente.

La fiscalía había acusado a Humala y su esposa Nadine Heredia de lavado de activos por supuestamente ocultar la recepción de tres millones de dólares de Odebrecht durante la campaña electoral de 2011 que lo llevó a la presidencia.

Esta información fue proporcionada por el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht, en declaraciones ante fiscales peruanos.

Adicionalmente, la acusación señalaba que en su fallida campaña de 2006 habría desviado unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa venezolana.