Invima prohibió crema de coca y marihuana: alertó riesgos para la salud

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 244 de 2026 para advertir sobre la comercialización ilegal de una crema supuestamente elaborada a base de coca y marihuana, un producto que, según la entidad, no cuenta con registro sanitario vigente y se promociona con supuestos beneficios para aliviar el dolor, la artritis y los espasmos.

De acuerdo con la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, el producto de nombre 'Rompe Dolor' exhibe en su etiquetado el número de registro INVIMA 2006M0005686 y señala que es elaborado por un establecimiento denominado Herbal. Sin embargo, tras revisar la base oficial de registros sanitarios, el Invima confirmó que ese registro no existe y que tampoco figura un establecimiento autorizado con ese nombre, por lo que concluyó que se trata de un producto fraudulento cuya comercialización en Colombia es ilegal.

¿Por qué el Invima declaró fraudulenta la crema Rompe Dolor de coca y marihuana?

La autoridad sanitaria explicó que el producto asegura contener ingredientes como marihuana, árnica, coca, mentol, alcanfor y moringa, además de atribuirse propiedades terapéuticas para tratar distintas afecciones. No obstante, al no estar amparado por un registro sanitario, no existen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia.

El Invima también advirtió que se desconoce la composición real del producto, su trazabilidad y las condiciones en las que fue fabricado, almacenado y transportado. Por esa razón, recordó que los productos fraudulentos pueden representar un riesgo para la salud.

FOTO Invima

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a quienes tengan este producto?

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para no comprar ni utilizar la crema Rompe Dolor de Coca y Marihuana. Si alguna persona ya la está usando, recomendó suspender inmediatamente su uso y reportar al Invima o a las autoridades de salud territorial los lugares donde se distribuya o comercialice.

Asimismo, indicó que quienes hayan presentado algún evento adverso asociado al uso de este producto deben notificarlo a través de los canales oficiales de farmacovigilancia.