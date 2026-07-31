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Colombia

Pronóstico del Ideam para este fin de semana: tiempo seco en Caribe y Andina, lluvias en occidente y Amazonía

Durante el fin de semana predominarán cielos despejados y parcialmente nublados en la mayoría de los departamentos.

Foto: Ideam

Noticias RCN

julio 31 de 2026
04:25 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto predominarán las condiciones secas en gran parte del territorio colombiano, con cielos despejados y parcialmente nublados.

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No obstante, se prevé la presencia de lluvias ligeras a moderadas en sectores de las regiones Pacífica, Amazonía y Orinoquía, así como en algunos puntos del suroccidente de la región Caribe.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá el tiempo seco con cielos parcialmente nublados, aunque hacia finales del domingo y comienzos del lunes podrían registrarse algunas lloviznas.

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Condiciones secas en gran parte del país

Durante el fin de semana predominarán cielos despejados y parcialmente nublados en la mayoría de los departamentos. El domingo se espera que el tiempo seco se concentre especialmente en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina.

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Lluvias y tormentas en regiones específicas

Persistirán precipitaciones de moderadas a intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del occidente del país, así como en áreas de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Los acumulados de lluvia podrían ser entre medios y altos en distintos momentos del fin de semana.

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