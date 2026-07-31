¿En qué puesto quedó la Liga Colombiana entre las mejores del mundo?

La Liga Colombiana volvió a ganar reconocimiento internacional tras aparecer entre las 20 mejores competiciones del planeta en el más reciente ranking de Opta Analyst. El campeonato nacional mejoró su posición frente a la medición anterior y superó a torneos que han crecido en inversión durante los últimos años.

¿En qué puesto quedó la Liga Colombiana en el ranking de Opta?

El más reciente informe de Opta Analyst, ubicó a la Liga BetPlay en la casilla 16 entre las mejores 20 ligas de fútbol del mundo. Con ese resultado, el campeonato colombiano se consolida como el tercer mejor de Sudamérica, únicamente por detrás de Brasil y Argentina.

La clasificación mantiene en lo más alto a las principales competiciones europeas. La Premier League lidera el listado, seguida por la Bundesliga, LaLiga de España, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia. Brasil aparece en la sexta posición como la liga mejor ubicada fuera del continente europeo, mientras que Argentina ocupa el noveno lugar.

Además del avance en el escalafón, la Liga Colombiana logró dejar atrás campeonatos que en las últimas temporadas han ganado protagonismo gracias a importantes inversiones y fichajes internacionales, como la Liga MX de México, la MLS de Estados Unidos y la Saudi Pro League.

RELACIONADO Nuevo refuerzo de Millonarios sufrió una lesión y quedó descartado para el partido contra Junior

Según explicó Opta, la metodología del ranking se basa en el rendimiento de los clubes que participan en cada torneo, la fortaleza competitiva de las ligas y las calificaciones obtenidas por sus equipos durante la temporada.

¿Cuáles son los clubes colombianos mejor ubicados?

La buena ubicación del campeonato colombiano también tiene respaldo en el desempeño de algunos de sus equipos dentro del escalafón mundial de clubes elaborado por la misma firma especializada.

Atlético Nacional aparece como el representante del país con mejor puntuación al ubicarse en el puesto 88 del mundo. Más atrás figuran Independiente Santa Fe, en la casilla 181, y Deportes Tolima, que ocupa el 185, consolidándose como las instituciones colombianas mejor valoradas por la plataforma.

El dominio inglés también se refleja en la clasificación de clubes. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool integran el grupo de los diez mejores equipos del planeta, acompañados por Bayern Múnich, París Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán.

La nueva actualización confirma el crecimiento del fútbol colombiano dentro del panorama internacional y lo mantiene como una de las ligas más competitivas de América, en una medición que sirve como referencia para analizar el nivel de los torneos y el rendimiento de sus equipos.