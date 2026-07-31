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Sube Monserrate 2026: estas son las recomendaciones si va a participar

La nueva edición de la carrera hace parte del Festival de Verano 2026 que se celebrará durante los primeros días de agosto en Bogotá.

Monserrate
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

julio 31 de 2026
04:35 p. m.
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La nueva edición de la carrera Sube Monserrate convocará a 2 mil personas, quienes se encontrarán este próximo sábado 1 de agosto para correr aproximadamente 2,4 kilómetros al subir más de 1.600 escalones.

Ante la exigencia física de esta actividad, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte emitió una serie de recomendaciones para que todos los asistentes al evento logren disfrutar de una experiencia agradable y sin tropiezos.

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Recomendaciones para el Sube Monserrate 2026

Dos mil deportistas y aficionados participarán en una nueva edición de la carrera Sube Monserrate, un reto al aire libre con 2,4 kilómetros y una meta que se encuentra sobre los 3.152 metros sobre el nivel del mar.

Antes de iniciar la carrera se debe respetar el horario asignado según la manilla. Así mismo, se debe seguir únicamente el recorrido autorizado de la carrera para evitar la separación del grupo. El ingreso con mascotas está totalmente prohibido y solo deben participar las personas que se encuentren en buen estado de salud.

Durante el recorrido se deben cuidar los senderos y no se permite arrojar basura durante el trayecto. Se prohíbe ingresar bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Dentro de las recomendaciones para el ascenso se sugiere contar con una adecuada hidratación, buena alimentación y contar con las horas de descanso necesarias para completar el recorrido.

Según los expertos, se recomienda evitar la participación de aquellas personas que presenten síntomas como fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareo o fatiga extrema.

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Actividades del Festival de Verano

La Alcaldía de Bogotá compartió detalles de la primera jornada del Festival de Verano 2026 que contará con todo tipo de actividades para la familia. Este comenzará el 1 y 2 de agosto en el Parque Simón Bolívar con una experiencia que combina actividad física, desafíos creativos y juegos tradicionales.

Durante la misma jornada se llevará a cabo el Campamento de Verano en donde los asistentes tendrán que superar retos de aventura, cuidado del planeta y promueve la integración familiar a través del juego.

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