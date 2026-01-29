CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / jueves 29 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
09:41 a. m.
  • Hay luto en el país por el accidente aéreo de un avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, y que se estrelló en la región del Catatumbo dejando 15 muertos.
  • Entre las víctimas del accidente aéreo están el congresista Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta, el candidato a la Cámara Carlos Salcedo y el médico Rolando Peñalosa.
  • Fuerte aguacero en Medellín dejó varias vías afectadas y comercios inundados. Hay grandes pérdidas materiales.
  • CIDH advierte que en Colombia persisten el crimen organizado y el narcotráfico. Reclutamiento de menores y corrupción van en aumento.
