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Dolor de garganta y mal sabor: los síntomas ocultos detrás del reflujo gástrico

Algunos de los síntomas podrían asentarse durante la noche al dormir en posición recta.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 15 de 2026
08:08 a. m.
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La enfermedad por reflujo gástrico ocurre cuando el ácido del estómago regresa al esófago y causa acidez. Pese a que muchas personas padecen reflujo ácido en algunas ocasiones, cuando se torna repetitivo puede causar la enfermedad de reflujo gastroesofágico.

Sin embargo, uno de los síntomas más reiterativos de esta enfermedad es el ardor o dolor de garganta, pues quienes la padecen afirman sentir constantemente tos, voz ronca, sabor agrio en la boca, carraspera y la inflamación de la parte posterior de la garganta.

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Síntomas del reflujo gástrico

Según Mayo Clinic, algunos de los síntomas que las personas pueden presentar con la presencia de esta enfermedad son la sensación de ardor en el pecho o acidez estomacal, acidez estomacal que suele aparecer luego de comer y puede empeorar a la noche o cuando te acuestas, reflujo de comida o líquido ácido en la garganta, dolor de pecho o en la parte alta del abdomen, dificultad para tragar o disfagia y sensación de nudo en la garganta.

Así mismo, el reflujo nocturno puede generar principalmente síntomas directamente sobre la garganta, tales como: tos continua, inflamación de la cuerdas vocales o laringitis y problemas de asma por primera vez o asma que se agrava.

A medida de que la exposición es más prolongada los síntomas pueden empeorar. Sin embargo, expertos han revelado la existencia del reflujo ácido silencioso en el que algunos pacientes presentan síntomas esofágicos mínimos o donde el dolor de garganta se convierte en el único indicador de la enfermedad.

Cuando el ácido estomacal llega a la boca pasa por la faringe que contiene la laringe. Es allí donde se puede presentar la inflamación de las cuerdas vocales, de modo que, los pacientes manifiestan sentir ronquera, sensación de tener algo en la garganta y tos.

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¿Cómo evitar que el reflujo llegue a la garganta?

Según los expertos, es importante identificar y dejar de consumir los alimentos que generan principalmente el ácido estomacal. Algunos de estos son las comidas picantes, grasas o los ácidos. Acostarse después de comer, de manera inmediata, es perjudicial por lo que se recomienda acostarse después de tres horas de haber consumido alimentos.

Otra de las recomendaciones es elevar la cabecera de la cama, evitar fumar y limitar el consumo de alcohol.

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