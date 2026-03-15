Bayern Múnich apeló la tarjeta roja de Luis Díaz tras confesión del árbitro

Luis Díaz tuvo uno de sus partidos más extraños como profesional este 14 de marzo, donde Bayern Múnich empató 1-1 con Bayer Leverkusen en la fecha 26 de la Bundesliga, pues el colombiano marcó gol, cometió un error en el tanto de los rivales, pegó una peligrosa patada, salió expulsado por simulación y finalmente, terminó siendo elegido la figura de la cancha.

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Sin embargo, el tema de su expulsión está dando de qué hablar en Alemania, pues tras finalizar el partido, el árbitro Christian Dingert confesó en diálogo con SkySports que tras ver las imágenes de la jugada que castigó con la segunda amarilla, concluyó que falló con su decisión.

Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora.

Bayern Múnich apelará la roja de Luis Díaz

Con la tarjeta roja por doble amarilla que recibió Luis Díaz, se perdería el partido ante Unión Berlín de este sábado 21 de marzo en el Allianz Arena, razón por la cual desde las directivas del Bayern tomaron la decisión de apelar la suspensión automática, considerando principalmente las declaraciones del árbitro.

Según el periodista Kerry Hay de Sky Sports, el club presentó un recurso ante el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB, por sus siglas en alemán), añadiendo declaraciones del director general del cuadro bávaro Jan-Christian Dreesen.

La DFB (Federación Alemana de Fútbol) tiene la responsabilidad de mejorar el nivel de sus árbitros. Que Christian Dingert haya admitido su error es honorable, pero eso por sí solo no nos ayuda.

Las tarjetas rojas de Luis Díaz en el Bayern Múnich

No es la primera vez que Luis Díaz es expulsado desde su llegada al fútbol alemán y la situación escala hasta las decisiones extradeportivas en los tribunales. Ya había pasado en la Champions League, cuando el guajiro recibió una roja directa tras una entrada contra Achraf Hakimi ante PSG.

En esa oportunidad, lo castigaron con una suspensión de tres fechas sin actividad, aunque después de la apelación de las directivas del Bayern se logró reducir a dos.

Ahora, fue expulsado tras dejarse caer en el área. Aunque parece que el colombiano cae solo, en la repetición de la jugada se alcanza a evidenciar que sí hubo un contacto del portero del Leverkusen, razón por la cual el árbitro admitió su error en el post-partido.