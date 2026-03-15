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Caos en Bogotá impide que todos los estudiantes lleguen a presentar la prueba Saber del Icfes a tiempo

La prueba se divide en dos bloques. El primero inicia a las 7:00 de la mañana y el segundo a la 1:30 de la tarde.

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Noticias RCN

marzo 15 de 2026
09:57 a. m.
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Sobre las 8:00 de la mañana de este domingo, 15 de marzo, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informaba que “más de 110 mil estudiantes” iniciaban “las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber o Validación del Bachillerato Académico en 265 sitios de aplicación, ubicados en 96 municipios”.

Sin embargo, en Bogotá, no todos los estudiantes de grado once que debían presentarla llegaron a tiempo a los lugares de aplicación, por cuenta del tráfico y los cierres viales programados desde la tarde del sábado, por la carrera “SNOOPY FUN RUN”, en la ciudad.

“Hoy mi hijo como muchos estudiantes de Grado 11 presenta las pruebas de Estado. Terrible organización, tráfico caótico, cierre de vías para otros. Las quejas están en todos los habituales chats de papás, varios no pudieron empezar la primera sesión a tiempo”, comentó a Noticias RCN un padre de familia, que advertía sobre la falta de organización en la ciudad.

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¿Cómo está dividida la prueba?

La prueba Saber 11 se divide en dos sesiones. La primera inicia sobre las siete de la mañana y se extiende hasta el mediodía.

Durante las primeras cinco horas, los estudiantes deben responder 131 preguntas de matemáticas, lectura crítica, competencias sociales, competencias ciudadanas y ciencias naturales.

Ya en la tarde, el mismo día, la segunda sesión de 147 preguntas, con los mismos bloques temáticos, excepto el de lectura crítica, que es reemplazado por el de inglés, inicia sobre la 1:30 y puede extenderse durante varias horas.

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¿Qué cierres están programados en Bogotá este domingo?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entre las 2:00 de la tarde del sábado, 14, y las 2:00 de la tarde del domingo, 15, estarán cerrados los tramos viales de la Diagonal 20A entre Carrera 1 Este y Calle 20, Calle 19A entre Carrera 1 Este y Carrera 1 y Carrera 1 Este entre Calle 19A y Diagonal 20A.

Entre las 6:00 de la mañana del domingo y las 10:45 estarán cerrados los tramos de la Calle 22 entre Carrera 3 y Carrera 1 Este, Calle 22 (calzada sur) entre Carrera 1 Este y Carrera 5A Este, Carrera 5A Este entre Calle 22 y retorno norte-norte a la altura de la Calle 18, Carrera 2 entre Calle 22 y Calle 22A, Calle 22A entre Carrera 2 y Carrera 3, Carrera 2A entre Calle 24 y Calle 22A y la Conectante occidente-norte Av. Calle 26 por Carrera 3.

Y, finalmente, entre las 6:00 y las 9:45 de la mañana estarán cerrados los tramos de la Av. Calle 26 (calzada sur) entre Av. Carrera 7 y Carrera 3, Conectante sur-oriente Av. Carrera 7 por Av. Calle 26, Av. Carrera 7 entre Calle 28 y Av. Calle 26, Av. Carrera 7 (calzada occidental) entre Av. Calle 39 y Calle 36, Av. Carrera 7 (calzada oriental) entre Calle 36 y Calle 28, Av. Calle 39 entre Carrera 5 y Av. Carrera 7, Calle 36 entre Av. Carrera 7 y Carrera 5 y las vías internas del Parque Nacional al costado oriental de la Carrera 5.

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