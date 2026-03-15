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Horas extra en Colombia: cuántas se pueden trabajar máximo a la semana, según la ley

La jornada laboral en el país sigue reduciéndose gradualmente y la legislación establece un límite claro para el trabajo suplementario.

Horas extras máximo permitido
FOTO: Freepik

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
09:52 a. m.
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La jornada laboral en Colombia está experimentando cambios importantes tras la entrada en vigor de la reforma laboral del Gobierno Nacional. En este contexto, una de las dudas más frecuentes entre trabajadores y empleadores es cuántas horas extra se pueden trabajar como máximo a la semana en el país.

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Actualmente, la legislación colombiana establece un límite claro tanto para la jornada ordinaria como para el trabajo suplementario. Estas disposiciones tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y acercar la normativa nacional a estándares laborales internacionales.

Jornada laboral máxima en Colombia: qué dice la ley

La Ley 2101 de 2021 establece una reducción gradual de la jornada laboral semanal. Este proceso comenzó a aplicarse desde 2023 y continuará de forma progresiva en los próximos años.

Para 2025, la jornada laboral máxima permitida en Colombia se fijó en 44 horas semanales, las cuales pueden distribuirse de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. El cronograma de la ley también establece que a partir de julio de 2026 la jornada se reducirá a 42 horas semanales.

Con esta reducción progresiva, el tiempo adicional que supere la jornada ordinaria se considera trabajo suplementario u horas extra, el cual debe ser previamente autorizado, voluntario y remunerado conforme a la legislación laboral vigente.

Cuántas horas extra se pueden trabajar máximo a la semana

El Código Sustantivo del Trabajo establece un límite claro para el trabajo suplementario. De acuerdo con la normativa laboral, un trabajador no puede laborar más de dos horas extra al día ni superar las 12 horas extra a la semana.

Esto significa que, aunque una empresa requiera ampliar temporalmente la jornada por razones operativas, la suma de horas adicionales no puede superar ese tope legal. El objetivo es proteger el derecho al descanso, la salud física y mental de los trabajadores y evitar jornadas laborales excesivas.

Superar este límite constituye una infracción laboral. En esos casos, el empleador puede enfrentarse a sanciones económicas impuestas por el Ministerio del Trabajo.

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