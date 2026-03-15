¿Qué es de la vida de los protagonistas de la selfie más famosa de la historia?

En marzo de 2014, durante la ceremonia de los Premios Óscar 2014, una selfie improvisada se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop. La presentadora Ellen DeGeneres reunió a varias estrellas y tomó una foto histórica donde aparecieron figuras como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt y Angelina Jolie.

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La foto fue publicada inmediatamente en Twitter (ahora X) y superó los dos millones de retuits antes de terminar la transmisión, convirtiéndose en el mensaje más compartido de la plataforma en ese momento.

Qué ha pasado con las estrellas de la selfie de los Oscar

Doce años después, varios de los protagonistas del momento viral siguen activos en la industria. Meryl Streep prepara su regreso como Miranda Priestly en 'El Diablo viste de Prada 2', cuyo estreno está previsto para mayo de 2026.

Por su parte, Bradley Cooper estrenó en 2026 la comedia 'Is This Thing On?', donde actúa, dirige y trabaja como operador de cámara. Mientras tanto, Jennifer Lawrence protagonizó el drama psicológico 'Die, My Love', presentado en el Festival de Cannes, y en 2025 celebró el nacimiento de su segundo hijo.

Otros participantes de la imagen también siguieron proyectos relevantes. Lupita Nyong’o y su hermano Peter Nyong’o Jr. actuaron juntos en 'Twelfth Night' durante el festival Shakespeare in the Park en Central Park, mientras que Jared Leto protagonizó la película 'Tron: Ares' y fue elegido para interpretar a 'Skeletor en Masters of the Universe', cuyo estreno está previsto para 2026.

Channing Tatum se proyecta como Gambito en futuros proyectos del universo Marvel. Por su parte, Julia Roberts continúa alternando su carrera cinematográfica con su vida familiar junto al director de fotografía Danny Moder.

Cambios personales, polémicas y nuevos proyectos

El cambio más notable lo protagonizó Ellen DeGeneres. Tras décadas liderando The Ellen DeGeneres Show, su carrera se vio afectada por denuncias sobre un ambiente laboral tóxico en 2020. El programa terminó en 2021 y en 2025 la presentadora anunció su mudanza definitiva al Reino Unido junto a su esposa Portia de Rossi.

Entre los protagonistas de la selfie también destacan las transformaciones personales de Brad Pitt y Angelina Jolie. La pareja, que se casó poco después de la famosa fotografía, se separó en 2016 y su divorcio se resolvió oficialmente en diciembre de 2024, aunque continúan disputas legales.

La trayectoria más controvertida es la de Kevin Spacey. Tras acusaciones de agresión sexual surgidas en 2017, fue apartado de múltiples proyectos. Aunque fue declarado no culpable en procesos judiciales en Estados Unidos y el Reino Unido, el actor enfrentará un nuevo juicio civil en Londres en octubre de 2026.