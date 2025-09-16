Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 16 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 16 de 2025
08:30 a. m.
- Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. El gobierno Trump afirmó que el país no cumplió con sus compromisos contra el narcotráfico, pero destacó la labor de la fuerza pública.
- Tras siete años, la JEP emitirá la primera sentencia en el macrocaso 01, contra siete integrantes del secretariado de las Farc por secuestro. En este proceso se acreditaron más de 4.200 víctimas.
- Un niño de 4 años lucha por sobrevivir en un hospital de Medellín luego de recibir una golpiza. El agresor, novio de la mamá del pequeño, fue capturado y deberá responder por tentativa de homicidio agravado.