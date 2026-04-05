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Autoridades investigan la muerte de dos menores en Meta: fueron encontrados en un refrigerador

De acuerdo con las autoridades de Vista Hermosa, Meta, el caso es materia de investigación.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
07:27 p. m.
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Es motivo de investigación en Vista Hermosa, departamento del Meta, la trágica muerte de dos hermanos, de cinco y ocho años.

Sus padres, según información revelada por las autoridades, aseguran que salieron a realizar un mandado y cuando regresaron, no encontraron a los niños.

De inmediato comenzaron a buscarlos, pero no fue hasta que revisaron un congelador que descubrieron a los menores.

Se desconoce por qué se escondían al interior del electrodoméstico; sin embargo, fueron trasladados de urgencia al hospital municipal, en donde los médicos se encontraban dispuestos a atenderlos.

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Menores llegaron sin vida al hospital:

Los hermanos, sin embargo, habrían llegado sin vida al hospital, según informó el alcalde de Vista Hermosa, Meta, Juan Andrés Gómez:

“Los dos menores, al parecer, llegaron sin vida al hospital local del municipio, los padres manifiestan que habrían salido a hacer una diligencia, un mercado o algo así, y llegaron y no los encontraron”.

Las declaraciones del alcalde coinciden con las de la familia en que “después” de buscar por todas partes, los menores fueron “encontrados dentro del congelador”; lo que, según dijo, “ya es un tema que está en manos de las autoridades”.

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Cuidado de los niños y niñas en la Semana Santa:

Precisamente, al inicio de la Semana Mayor, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) estuvieron trabajando en el desarrollo del plan “Semana Santa Segura” para prevenir a los padres de familia y tutores de niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos que podrían enfrentar en la primera semana de receso escolar.

“Estas actividades tuvieron como propósito brindar recomendaciones clave a padres de familia y cuidadores para prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes durante la temporada de Semana Santa”, explicaron las autoridades, que conocen de primera mano los riesgos a los que se ven enfrentados los menores en el hogar y en las calles, en un momento “caracterizado por el aumento de la movilidad y la afluencia de público en espacios comerciales y turísticos”.

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