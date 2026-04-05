CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 5 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
04:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Niño de 2 años apareció con la cabeza inflamada, golpes y quemaduras: investigan posible maltrato en Medellín
  • Hombre fue asesinado a puñaladas en zona rural del Valle por sujeto que padecería problemas mentales
  • Denuncias de extorsión bajo la modalidad de falso servicio han aumentado 200% en Cartagena
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 4 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 4 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 3 de abril de 2026

Otras Noticias

América de Cali

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

David Anaya Campana, quien es uno de los periodistas más conocidos alrededor de los cubrimientos de América de Cali, fue golpeado por un hombre que lo increpó.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"

El número uno del régimen de Venezuela volvió a publicar en sus redes sociales mientras se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Cartagena

Denuncias de extorsión bajo la modalidad de falso servicio han aumentado 200% en Cartagena

Monserrate

¿De dónde viene el mito de que las parejas que suben a Monserrate se separan?

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho