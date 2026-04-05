CANAL RCN
Tendencias

¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

La creadora de contenido sorprendió a Juan Daniel Sepúlveda con una camioneta de alta gama cuyo valor superaría los $500 millones, generando amplio debate en redes sociales.

Andrea Valdiri regaló a su novio Juan Sepúlveda
FOTO: Captura de pantalla - Andrea Valdiri IG

Noticias RCN

abril 05 de 2026
05:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La influenciadora colombiana Andrea Valdiri sorprendió a propios y extraños con un regalo de cumpleaños que preparó para su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. El hecho se conoció a través de un video publicado en redes sociales, donde quedó registrado el momento de la entrega.

Acusan de robo a reconocida influencer en fiesta de la hija de Andrea Valdiri: esto se sabe
RELACIONADO

Acusan de robo a reconocida influencer en fiesta de la hija de Andrea Valdiri: esto se sabe

La barranquillera le entregó una camioneta de lujo, la cual ha generado interés en redes sociales debido a su elevado costo, lo que también despertó cuestionamientos sobre el origen del dinero de los creadores de contenido.

¿Cuánto cuesta el carro que regaló Andrea Valdiri?

El vehículo entregado corresponde a una Toyota Sequoia Capstone, una versión de alta gama dentro del segmento de camionetas grandes. De acuerdo con referencias del mercado y publicaciones en redes, su valor se ubica entre 500 y 600 millones de pesos colombianos.

Este modelo no forma parte del catálogo oficial en Colombia, por lo que las unidades disponibles ingresan mediante importación. Esta condición influye directamente en el precio final, ubicándolo dentro del rango de vehículos de lujo que superan el promedio del mercado nacional.

En términos técnicos, la camioneta cuenta con un sistema híbrido V6 biturbo y especificaciones orientadas al confort, la seguridad y el rendimiento, características propias de este tipo de vehículos.

Cómo fue la reacción al recibir el regalo

El momento central del video muestra la apertura de una puerta automática, tras la cual aparece el vehículo. En ese instante, Juan Daniel Sepúlveda reacciona con sorpresa: permanece en silencio por unos segundos, se lleva las manos a la cabeza y luego se acerca para abrazar a la influenciadora.

¿Andrea Valdiri está en embarazo? Estas imágenes encendieron los rumores
RELACIONADO

¿Andrea Valdiri está en embarazo? Estas imágenes encendieron los rumores

En publicaciones posteriores, Sepúlveda expresó que el significado del momento va más allá de lo material. Por su parte, Andrea Valdiri ha señalado que su relación se basa en el acompañamiento y el trabajo conjunto, manteniendo cada uno sus proyectos personales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Monserrate

¿De dónde viene el mito de que las parejas que suben a Monserrate se separan?

Astrología

"Fuerte": reconocida vidente hizo escalofriante predicción sobre Colombia

La casa de los famosos

¡Este será el nuevo ELIMINADO de La Casa de los Famosos Colombia, hoy domingo, según la IA!

Otras Noticias

América de Cali

Supuesto hincha del Deportivo Cali agredió a reconocido periodista de América en pleno aeropuerto

David Anaya Campana, quien es uno de los periodistas más conocidos alrededor de los cubrimientos de América de Cali, fue golpeado por un hombre que lo increpó.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"

El número uno del régimen de Venezuela volvió a publicar en sus redes sociales mientras se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

Cartagena

Denuncias de extorsión bajo la modalidad de falso servicio han aumentado 200% en Cartagena

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho

Finanzas personales

¿Cuál es el precio promedio del arriendo de un apartamento de dos habitaciones?