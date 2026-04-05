¿Cuánto vale el lujoso carro que Andrea Valdiri le regaló a su pareja? Así fue su reacción

La influenciadora colombiana Andrea Valdiri sorprendió a propios y extraños con un regalo de cumpleaños que preparó para su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. El hecho se conoció a través de un video publicado en redes sociales, donde quedó registrado el momento de la entrega.

La barranquillera le entregó una camioneta de lujo, la cual ha generado interés en redes sociales debido a su elevado costo, lo que también despertó cuestionamientos sobre el origen del dinero de los creadores de contenido.

¿Cuánto cuesta el carro que regaló Andrea Valdiri?

El vehículo entregado corresponde a una Toyota Sequoia Capstone, una versión de alta gama dentro del segmento de camionetas grandes. De acuerdo con referencias del mercado y publicaciones en redes, su valor se ubica entre 500 y 600 millones de pesos colombianos.

Este modelo no forma parte del catálogo oficial en Colombia, por lo que las unidades disponibles ingresan mediante importación. Esta condición influye directamente en el precio final, ubicándolo dentro del rango de vehículos de lujo que superan el promedio del mercado nacional.

En términos técnicos, la camioneta cuenta con un sistema híbrido V6 biturbo y especificaciones orientadas al confort, la seguridad y el rendimiento, características propias de este tipo de vehículos.

Cómo fue la reacción al recibir el regalo

El momento central del video muestra la apertura de una puerta automática, tras la cual aparece el vehículo. En ese instante, Juan Daniel Sepúlveda reacciona con sorpresa: permanece en silencio por unos segundos, se lleva las manos a la cabeza y luego se acerca para abrazar a la influenciadora.

En publicaciones posteriores, Sepúlveda expresó que el significado del momento va más allá de lo material. Por su parte, Andrea Valdiri ha señalado que su relación se basa en el acompañamiento y el trabajo conjunto, manteniendo cada uno sus proyectos personales.