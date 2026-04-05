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Jhon Arias y un nuevo golazo con Palmeiras: regresa a su mejor versión

El colombiano sumó un nuevo gol con la camiseta de Palmeiras y llega enchufado al debut de la Copa Libertadores en Cartagena.

Jhon Arias golazo con Palmeiras
FOTO: Palmeiras

Noticias RCN

abril 05 de 2026
07:20 p. m.
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Jhon Arias volvió a destacarse con la camiseta de Palmeiras, esta vez en el partido donde el equipo visitó a Bahía por la fecha 10 del Brasileirao, buscando mantenerse en el liderato de la tabla de posiciones.

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El chocoano jugó 60 minutos y marcó un auténtico golazo que demuestra que partido a partido está regresando a su mejor versión. Se metió al área desde la izquierda, hizo una linda pared con el 'Flaco' López y de primera intención la clavó en el ángulo, dejando sin opciones al portero rival.

Los números de Jhon Arias tras regresar a Brasil

Hay que recordar que Jhon Arias tuvo que pasar por seis meses muy difíciles tras pasar de Fluminense a Wolverhampton de Inglaterra. En enero tomó la decisión de volver a Brasil, firmando con Palmeiras y generando gran controversia por su pasado reciente.

A pesar de que el técnico Abel Ferreira al principio demostró que no contaba con el colombiano, Arias demostró con fútbol que merecía un lugar y lleva 3 goles en sus últimos 4 partidos disputados con la camiseta del 'Verdao'.

Palmeiras debuta en Copa Libertadores visitando Cartagena

Tras este duelo ante Bahía, Palmeiras viajará a Colombia para enfrentar su primer partido de la Copa Libertadores de América 2026, donde deberán enfrentarse a Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano.

Eso sí, hay que recordar que el estadio Metropolitano está en obras de remodelación, por lo que Junior jugará sus compromisos como local en el estadio Jaime Morón de Cartagena, donde ya tienen todo preparado para recibir a uno de los planteles más fuertes del continente.

Noticia en desarrollo...

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