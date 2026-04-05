Navegación cuántica en trenes: la tecnología que busca reemplazar el GPS

El sistema ferroviario del Reino Unido ha dado un paso clave en la evolución de la navegación cuántica aplicada al transporte, con la realización de pruebas en condiciones reales dentro de su red nacional.

Este avance se centra en el desarrollo de tecnologías capaces de determinar la posición de los trenes con alta precisión sin depender de señales externas como el GPS, lo que podría transformar el funcionamiento del ferrocarril en el futuro.

La innovación se basa en la navegación inercial cuántica, un enfoque que utiliza sensores ultrasensibles para detectar cambios mínimos en el movimiento y la rotación.

A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, esta tecnología permite mantener el posicionamiento incluso en entornos donde las señales GPS son inexistentes o inestables, como túneles, zonas urbanas densas o áreas con interferencias.

Qué es la navegación cuántica ferroviaria y por qué es relevante

El sistema probado, conocido como Sistema de Navegación Inercial Cuántica Ferroviaria (RQINS), representa una posible alternativa a la infraestructura tradicional de posicionamiento en las vías.

Actualmente, estos sistemas requieren instalación física y mantenimiento constante, lo que implica altos costos y vulnerabilidad ante fallos o condiciones ambientales adversas.

En contraste, la navegación cuántica podría ofrecer un modelo más resiliente, fiable y económicamente eficiente, al eliminar la dependencia de equipos en vía y permitir una monitorización continua basada en sensores avanzados.

La prueba más reciente se llevó a cabo el 3 de marzo de 2026 en un tren de Great Northern operado por Govia Thameslink Railway, en el trayecto entre Londres y Welwyn Garden City. Este ensayo proporcionó datos reales sobre el comportamiento del sistema en una red ferroviaria activa.

Un programa con respaldo institucional y científico

El desarrollo de esta tecnología forma parte de un programa liderado por un consorcio especializado encabezado por la empresa MoniRail, en colaboración con instituciones académicas y tecnológicas de alto nivel como el Imperial College London, la Universidad de Sussex, QinetiQ, PA Consulting y el Laboratorio Nacional de Física.

Además, cuenta con el respaldo de entidades clave del ecosistema de innovación del Reino Unido, como Innovate UK y el Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT), lo que refuerza su carácter estratégico dentro de la agenda tecnológica nacional.

El proyecto ha sido impulsado por GBRX, la unidad de innovación de Great British Railways, con el objetivo de acelerar la adopción de tecnologías emergentes que mejoren el servicio ferroviario tanto para pasajeros como para transporte de mercancías.

Desde el ámbito gubernamental, el ministro de Ferrocarriles, Lord Peter Hendy, subrayó que este desarrollo da continuidad a la tradición británica de innovación ferroviaria, destacando su potencial para mejorar la fiabilidad del sistema y prevenir fallos en los equipos. En la misma línea, Toufic Machnouk, director de GBRX, enfatizó que la detección cuántica es una de las prioridades tecnológicas del país y que el entorno ferroviario ofrece una plataforma ideal para escalar estas capacidades.