CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 22 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Secuestrados 18 soldados en Chocó, tras una asonada en la que participaron al menos 200 personas.
  • Hasta 30 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores del asesinato de una pareja y su hija de 12 años en Cesar.
  • Alcaldía de Bucaramanga busca reubicar a por lo menos 10 familias afectadas por un voraz incendio.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de diciembre de 2025

¡Se siguen conociendo ganadores antes de Navidad tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de diciembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Cesar

Desgarrador relato de familiar de las víctimas de masacre en Cesar: “No debían nada”

Nelly Mejía es la mamá de Nelly García y abuela de la joven de 12 años.

Estados Unidos

EE.UU. aumentó el dinero para que los inmigrantes se autodeporten: Trump elevó la cifra

América de Cali

No quiere seguir en América de Cali: Atlético Nacional y Junior preparan ofertas

Artistas

"Que saque sus pruebas": arden las redes por nueva polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada