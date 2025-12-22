Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 22 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 22 de 2025
02:45 p. m.
- Secuestrados 18 soldados en Chocó, tras una asonada en la que participaron al menos 200 personas.
- Hasta 30 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores del asesinato de una pareja y su hija de 12 años en Cesar.
- Alcaldía de Bucaramanga busca reubicar a por lo menos 10 familias afectadas por un voraz incendio.