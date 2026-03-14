Richard Ríos marcó su primer gol en la Liga de Portugal: llegó a cinco con la camiseta de Benfica

Richard Ríos volvió a apuntar su nombre en el marcador luego de varios partidos de sequía. El colombiano apareció para marcar en la victoria 2-1 de Benfica sobre FC Arouca en la fecha 26 de la primera división de Portugal.

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El resultado era vital para el cuadro de José Mourinho que, tras quedar eliminado de la Champions League, se encuentra peleando en el liderato de la tabla de posiciones para clasificar al torneo internacional más importante de Europa la próxima temporada.

Así fue el gol de Richard Ríos

El volante antioqueño marcó un buen gol de cabeza sobre el minuto 50 para empatar las acciones, luego de que sus rivales tomaran ventaja con un gol de penal en el inicio del compromiso. Ríos apareció debajo del arco y sacó un potente remate para igualar las acciones.

Es el primer gol que marca Ríos en la Primeira Liga, luego de haber marcado dos tantos en la Copa de Portugal y uno más en la Champions League. Con esto, llega a cinco anotaciones desde su llegada al fútbol europeo.

Triunfo clave de Benfica

Faltan apenas 8 partidos para que se termine la Liga de Portugal y con este triunfo el Benfica se pone a 4 puntos del líder Porto y por diferencia de goles está por debajo de Sporting en la segunda casilla, recordando que solamente los dos primeros van a Champions League.

Eso sí, el equipo de Ríos tiene un partido más, por lo que siguen dependiendo de mantener la buena racha en el cierre de temporada para aspirar por el título o al menos el premio de consolación que representa estar en repechaje de Champions.