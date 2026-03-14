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'Trasnochón' del FNA: créditos de vivienda hasta del 100% para comprar casa en Colombia

El FNA habilitó sedes en cuatro ciudades con asesoría personalizada y opciones de financiación que pueden cubrir hasta el valor total de la vivienda.

Feria de vivienda FNA
FOTO: FNA

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
06:10 p. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) realizará un 'trasnochón' entre el 17 y el 19 de marzo con el objetivo de facilitar el acceso a créditos de vivienda. La jornada especial permitirá que los ciudadanos reciban asesoría financiera y orientación para comprar casa propia en Colombia en horarios nocturnos, entre 7:00 p. m. y 10:00 p. m.

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Uno de los principales atractivos del evento es la posibilidad de acceder a créditos de vivienda de hasta el 100 % del valor del inmueble, particularmente para vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), tanto nuevas como usadas.

Dónde será el Trasnochón del Fondo Nacional del Ahorro

Durante las tres noches de atención especial, el FNA habilitó sedes en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.

Los puntos habilitados son:

  • Bogotá: calle 12 # 65-11 (Zona Industrial) y calle 44 # 52-06.
  • Bucaramanga: carrera 19 # 36-03 (sector centro).
  • Cali: carrera 56 # 5-80 (avenida Guadalupe).
  • Medellín: carrera 55 # 42-90 (Plaza de la Libertad, locales 203–204).

Los asistentes podrán recibir atención personalizada, obtener preaprobaciones de crédito en pocos minutos y conocer ofertas de constructoras e inmobiliarias vinculadas a la jornada.

Además de los créditos para comprar vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro también ofrecerá información sobre créditos de mejoramiento, que permiten financiar hasta el 70 % de obras en el hogar.

Requisitos para solicitar un crédito de vivienda con el FNA

Para acceder a un crédito de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro, los interesados deben cumplir con condiciones técnicas y financieras establecidas por la entidad.

En primer lugar, es obligatorio estar afiliado al FNA, ya sea mediante el traslado de cesantías o a través de un contrato de ahorro voluntario. También se deben cumplir otros requisitos básicos como ser mayor de edad, contar con un buen historial crediticio y presentar la documentación laboral correspondiente.

Además, el proceso requiere documentos del inmueble, como el certificado de libertad y tradición, para formalizar la solicitud de financiación.

Conozca todos los requisitos revisando el documento oficial del FNA.

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