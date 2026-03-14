María Corina Machado denuncia “justicia selectiva” en Venezuela por negativa de amnistía a su abogado

La dirigente política cuestionó la decisión de la justicia venezolana de negar la amnistía a su asesor legal, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario tras haber sido detenido en medio de una ola de arrestos contra opositores.

Según Machado, esta decisión demuestra que las autoridades continúan utilizando el sistema judicial para perseguir a dirigentes y colaboradores de la oposición.

Denuncian aplicación “selectiva” de la amnistía

La ley de amnistía fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro durante una incursión militar ocurrida el 3 de enero.

La normativa establece que quienes deseen acogerse al beneficio deben solicitarlo ante los mismos tribunales que emitieron sus sentencias, una condición que ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Machado aseguró que la negativa a conceder la amnistía a su abogado constituye una forma de represión política.

“Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela”, escribió la dirigente en la red social X.

El caso de Perkins Rocha

El abogado Perkins Rocha, de 63 años, fue detenido en agosto de 2024 luego de las elecciones presidenciales en las que la oposición denunció fraude tras la reelección de Maduro.

Actualmente permanece en arresto domiciliario con un grillete electrónico, bajo vigilancia policial permanente y con la obligación de reportarse a las autoridades cada tres horas.

Machado insistió en que tanto Rocha como los demás detenidos por motivos políticos deben recuperar plenamente su libertad.

“Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados ni judicializados: libres”, afirmó.

Cientos de presos políticos siguen detenidos

Organizaciones no gubernamentales han advertido que la ley de amnistía se está aplicando de manera discrecional y no ha resuelto completamente la situación de los detenidos por razones políticas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, al menos 690 presos políticos han sido liberados desde enero, de los cuales 253 obtuvieron la libertad tras la promulgación de la ley de amnistía el pasado 19 de febrero.

Sin embargo, más de 500 personas continúan detenidas por motivos políticos en Venezuela, según las organizaciones de derechos humanos.

La situación mantiene encendido el debate sobre la independencia judicial y las garantías para los opositores en el país.