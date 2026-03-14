Karina García y Melissa Gate reaccionaron al regreso de Altafulla a La Casa de los Famosos

El nombre de Andrés Altafulla está en boca de todos tras confirmarse su regreso a La Casa de los Famosos Colombia. El reality del Canal RCN reveló que el artista barranquillero aparecerá nuevamente en pantalla a partir del lunes 16 de marzo de 2026, aunque no lo hará como concursante oficial.

De acuerdo a lo informado, su participación se integrará a una dinámica especial que alterará temporalmente la forma en que se desarrolla la competencia dentro de la casa. Se trata de “La semana de la tiranía”, una fase en la que el líder semanal podrá tomar decisiones como asignar tareas, limitar el acceso a determinados espacios e incluso ordenar sanciones.

El gesto de Melissa Gate que llamó la atención en redes

El anuncio del regreso del cantante generó una inmediata reacción en redes sociales, pero una de las interacciones más comentadas fue la de Melissa Gate, también recordada por su paso por la segunda temporada del programa.

Aunque no publicó un mensaje directo, sí reaccionó a la publicación oficial del reality con un “me gusta”, lo que fue suficiente para desatar interpretaciones entre los seguidores. Muchos interpretaron el gesto como una señal de expectativa frente al nuevo rol que tendrá Altafulla dentro del formato.

Karina García se refiere a su relación pasada con Altafulla

El regreso del cantante también reactivó la atención sobre su historia con Karina García, una de las relaciones más virales del reality.

En una reciente emisión del programa digital '¿Qué hay pa’ dañar?' donde Karina es una de las panelistas, la influencer fue consultada sobre la posibilidad de coincidir nuevamente con el cantante. Ante la pregunta, respondió:

Nosotros desde que terminamos, pues cada uno por su lado, pero normal. Yo soy una persona madura, profesional.

Cuando se le preguntó si la separación se dio en buenos términos, su respuesta fue directa: “No, pero pues ya normal”, lo que dejó claro que la relación quedó definitivamente en el pasado.