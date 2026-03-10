CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 10 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Quedó conformado el Congreso para la legislatura que arranca el 20 de julio. Los partidos de derecha e independientes tendrían las mayorías. Solo el Pacto Histórico logró 25 curules en el Senado.
  • Avanzan los trabajos para restablecer el servicio de energía en 17 municipios de Santander.
  • Con datáfono, taxista robaba los datos de las tarjetas débito y crédito de sus pasajeros. Las víctimas eran ciudadanos que salían de discotecas del norte de Bogotá.
  • Se cumplen 10 días de la desaparición de David Acosta, en Bogotá. Autoridades tienen grabaciones clave en la investigación.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 9 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 9 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 9 de marzo de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

“Va a ser un Marco Rubio en mi gobierno”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial

Abelardo de la Espriella se refirió al llamado a su alianza con José Manuel Restrepo y a un eventual acercamiento con Paloma si alguno de los dos pasa a segunda vuelta.

Yeison Jiménez

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Este 10 de marzo se están cumpliendo dos meses del accidente aéreo en el que falleció el artista junto a los integrantes de su equipo de trabajo.

Finanzas personales

Bancos en el país vuelven a lanzar CDT con más del 13% de rentabilidad: conozca las opciones

Junior de Barranquilla

Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo