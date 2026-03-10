Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 10 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 10 de 2026
12:09 p. m.
- Quedó conformado el Congreso para la legislatura que arranca el 20 de julio. Los partidos de derecha e independientes tendrían las mayorías. Solo el Pacto Histórico logró 25 curules en el Senado.
- Avanzan los trabajos para restablecer el servicio de energía en 17 municipios de Santander.
- Con datáfono, taxista robaba los datos de las tarjetas débito y crédito de sus pasajeros. Las víctimas eran ciudadanos que salían de discotecas del norte de Bogotá.
- Se cumplen 10 días de la desaparición de David Acosta, en Bogotá. Autoridades tienen grabaciones clave en la investigación.