“Va a ser un Marco Rubio en mi gobierno”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial

La carrera por la Presidencia se agudiza cada vez más. Tras las consultas interpartidistas del 8 de marzo, los nombres de Paloma Valencia, Roy Barreras y Claudia López entraron a la lista de aspirantes que llegarán a la primera vuelta.

Horas después, algunos candidatos han empezado a destapar sus cartas con las fórmulas vicepresidenciales que los acompañarán en la contienda.

Iván Cepeda ya anunció que su compañera de fórmula será la lideresa indígena del Cauca, Aida Quilcué; mientras que Abelardo de la Espriella se fue por el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

La fórmula de la Espriella – Restrepo

De la Espriella habló con Noticias RCN sobre la decisión de llamar a Restrepo como su fórmula.

Necesitaba como fórmula vicepresidencial a un hombre que no solamente fuera patriota, sino que entendiera sobre el tema económico.

El candidato y abogado elogió la carrera profesional de su compañero de contienda y aseguró que no se debe a un “cálculo político”, sino “a la necesidad que tiene Colombia”.

Además, confirmó lo ya dicho por Restrepo, y es que han coincidido muy pocas veces, por lo que no es un tema de amiguismos. Agregó que sabed que necesita “rodearse de gente mejor”.

Yo no soy político, yo soy un outsider que no ha tenido cargos públicos.

De la Espriella indicó también que su decisión de adherir a Restrepo a su campaña fue pensando en Colombia y porque necesita a “una persona que haga esa agenda internacional y que siga como interlocutor con los organismos internacionales e inversionistas”.

¿Abelardo se sumaría a la campaña de Paloma?

Sobre la candidatura de Paloma Valencia y su alianza con el Centro Democrático, de la Espriella dijo que son “aliados naturales” y que no tiene nada que ver su candidatura con la campaña que hace ahora el uribismo.

Sobre el apoyo de José Manuel Restrepo a Paloma Valencia en la consulta, el abogado dijo estar de acuerdo.

Respecto a su campaña, reconoció que es diferente pues “no es político tradicional” y que su éxito ha sido “su espontaneidad”.

De la Espriella resaltó estar ahora mismo en los primeros lugares de las encuestas a pesar de no tener alianzas políticas. Agregó que en una eventual segunda vuelta estaría dispuesto a “cargarle la maleta a Paloma Valencia”, y que está seguro que sí es él quien pasa, el Centro Democrático cargaría las suyas.

Sin embargo, dijo que la “izquierda buscará incendiar el país” y que con él “lo pensarán dos veces, porque yo haré caer una mano de hierro contra todo aquel que pretenda subvertir el orden legal y constitucional en Colombia”.

Insinuó que el único capaz, “con las condiciones y fortaleza mental para repeler ese ataque” es él.