Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 7 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 07 de 2026
08:36 a. m.
08:36 a. m.
- Dos policías fueron asesinados en un ataque armado en Caquetá, mientras otros uniformados resultaron heridos. Las autoridades ofrecen 100 millones de recompensa y refuerzan operativos para dar con los responsables.
- Aún se desconoce el paradero de los cinco policías secuestrados en Norte de Santander cuando regresaban de sus días de descanso. Las familias exigen su liberación inmediata.
- El presidente Donald Trump anunció que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, esto tras un acuerdo que dice hizo con autoridades interinas.
- Usuarios de la Nueva EPS siguen en riesgo, la crisis en la entrega de medicamentos se extiende a varias zonas del país. Pacientes con enfermedades graves denuncian que no reciben sus tratamientos tras las fallas con el gestor farmacéutico.