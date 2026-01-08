Así reaccionó la prensa mundial ante el regreso de Falcao al fútbol colombiano

El fútbol colombiano vive un momento cargado de simbolismo y emoción con el regreso de Radamel Falcao García a Millonarios. No se trata únicamente de la vuelta de un delantero histórico a un club tradicional, sino del retorno de una de las figuras más grandes que ha dado el país al balompié mundial. El anuncio del equipo bogotano confirmó que el atacante samario disputará, al menos, el primer semestre de 2026 con la camiseta del club de sus amores, una noticia que rápidamente cruzó fronteras y despertó reacciones en la prensa internacional.

Falcao, referente absoluto de la Selección Colombia durante más de una década y protagonista en las ligas más exigentes de Europa, vuelve a casa para escribir el que podría ser el último capítulo de su carrera profesional. Su sola presencia eleva el interés por la Liga BetPlay y reaviva la ilusión de miles de hinchas que sueñan con verlo despedirse en una cancha, defendiendo los colores que marcaron su infancia.

Un regreso que trasciende a Millonarios

La vuelta del ‘Tigre’ no solo impacta a Millonarios desde lo deportivo y lo emocional, sino que representa un impulso significativo para todo el fútbol colombiano. Falcao es una marca reconocida a nivel mundial, un delantero respetado por su trayectoria, sus goles decisivos y su liderazgo dentro y fuera del campo. Su regreso envía un mensaje potente: Colombia sigue siendo un destino atractivo para figuras de talla internacional.

Además, su presencia atraerá miradas, audiencias y un seguimiento mediático constante, beneficiando a la liga en términos de visibilidad y prestigio. Para los jóvenes futbolistas, compartir camerino con un referente de esta magnitud será una oportunidad invaluable de aprendizaje y crecimiento.

La prensa internacional y el eco del “último baile”

El anuncio del regreso de Falcao no pasó desapercibido en el exterior. La Cadena Ser de España tituló con fuerza: “El último rugido: Falcao vuelve al fútbol para su último baile con Millonarios”, resaltando el carácter emotivo del retorno. En la misma línea, el popular programa ‘El Chiringuito’ señaló en redes sociales que el delantero “tendrá su último baile con Millonarios” tras varios meses de inactividad.

Desde Argentina, el Diario Olé destacó que “el regreso de Falcao simboliza mucho más que un refuerzo: es la vuelta de un ídolo a su casa”, mientras que TyC Sports recordó que, tras sonar en el fútbol argentino, el atacante finalmente jugará con el club bogotano y podría enfrentar a Boca Juniors en competencia internacional. Incluso la agencia AFP de Francia subrayó que el samario, considerado uno de los mejores delanteros de su generación, se sumará a un equipo que disputará fases previas de la Copa Sudamericana.

Así, el retorno de Radamel Falcao García se convierte en un acontecimiento que trasciende resultados. Es la historia de un ídolo que vuelve a casa, del cierre de un ciclo glorioso y de un fútbol colombiano que vuelve a ocupar un lugar en el radar mundial.