“Es donación”: así respondieron a los presuntos cobros ilegales en peaje Sabana Grande captados en video

El gremio alertó sobre civiles que levantaron talanqueras, al parecer, a cambio de dinero para permitir paso de vehículos durante protestas recientes.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
08:37 a. m.
En las últimas horas se conoció una delicada situación en Atlántico. Se trataría del cobro ilegal de peajes en el departamento, captado a través de cámaras de seguridad en las que se ve a algunos civiles recibiendo dinero en la caseta del peaje de Sabana Grande a cambio de permitirle a los carros pasar.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura hizo la denuncia en medio de estas protestas que se presentan en el peaje. Exigen el desmonte de las casetas donde se produce el cobro ilegal por parte de algunas de las personas que asisten a esas protestas.

Esto estaría afectando la operación de la concesión que está en proceso de finalización. Por el momento hay normalidad en el tránsito en la zona. Los cobros ilegales se habrían realizado entre el 5 y el 6 de enero.

Denuncian cobros ilegales en el peaje de la vía Barranquilla - Cartagena

El peaje de Sabana Grande, ubicado en Barranquilla, Cartagena. Durante años, ha sido motivo de protesta y hoy está en el centro de la polémica.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció que civiles han levantado las talanqueras y habrían recibido dinero, al parecer, para permitir el paso de vehículos, así lo indicó Héctor Cabonell, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura:

Esto es un acto ilegal, lo hemos manifestado en diferentes oportunidades. En este momento tan crítico para la villa Barranquilla -Cartagena, por lo que estamos en un proceso de liquidación disipada y no sabemos realmente qué va a pasar con la villa una vez pase a manos del Invías.

Manifestantes aseguran que no hay cobros ilegales en peaje Sabana Grande: "Son donaciones"

Esta versión fue desmentida por el comité que durante décadas ha protestado exigir el desmonte de este peaje. Rubén Llanos, líder del comité ‘No más peajes’ explicó qué estaría pasando:

En la caseta de Sabana Grande jamás se han realizado cobros ilegales. Lo que pasa es que la concesión grabó un video donde la comunidad, de manera voluntaria y a manera de donación por la lucha social que se hace ahí por más de 12 horas con tremendo sol, colaboran con lo que ellos creen es necesario para la manutención de ese grupo de personas.

Para la entidad, estas irregularidades podrían afectar el proceso que busca finalizar el contrato de la concesión de manera anticipada, generando incertidumbre entre los ciudadanos y los usuarios viales.

