¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación económica en Venezuela, a través de PDVSA?

En las últimas horas, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) "cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó la empresa a través de un comunicado.

PDVSA tiene un acuerdo de extracción y venta de petróleo con la multinacional estadounidense Chevron.

El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela solo comprará productos manufacturados en Estados Unidos con el dinero que ingrese de esas ventas. Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo el control de Washington.

El estadounidense indicó que tiene la intención de controlar las ventas del crudo venezolano indefinidamente, y que las decisiones de Caracas serán dictadas por Washington.

¿Cuánto podría demorar la recuperación económica en Venezuela a través de PDVSA?

Tras la operación militar de Estados Unidos, donde fue capturado Nicolás Maduro, Trump dijo el petróleo se lo van a vender a su país y así lo confirmó la empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA.

Luis Pacheco, exfuncionario de PDVSA, habló con Noticias RCN y explicó que las pérdidas que han sufrido en el sector petrolero son impresionantes, pero que se recuperarían por lo menos en unos 10 años.

El petróleo que no pudo salir debido al bloqueo marítimo que tenía los Estados Unidos a Venezuela es el petróleo del que están hablando para llevar ese petróleo al mercado norteamericano.

Las negociaciones de Delcy Rodríguez con Donald Trump

En medio del inicio de la transición se designó por parte de Estados Unidos a Delcy Rodríguez como la encargada de la Presidencia.

Venezuela señaló que continuará buscando relaciones económicas internacionales y negociaciones con Washington para la diversificación comercial.

Reiteró además que quienes se excluyen de relacionarse con su país son aquellos que lo están agrediendo:

“Quienes se han excluido de relacionamiento con Venezuela son quienes se han prestado para agredir a nuestro país. No ha sido Venezuela y por eso yo he dicho que Venezuela no está en guerra", dijo Rodríguez.

Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear. Esa es la diferencia.