CANAL RCN
Salud y Bienestar

Nueva EPS habilita formulario virtual para entregar medicamentos tras terminar contrato con Colsubsidio

La entidad dio a conocer detalles del nuevo proceso para entregar medicamentos a pacientes con fórmulas direccionadas a Colsubsidio.

Foto: Captura pantalla Noticias RNC y Freepik
Noticias RCN

enero 08 de 2026
07:51 a. m.
Los usuarios de la Nueva EPS se encuentran atravesando por una crisis aguda en el sistema a raíz de la falta de medicamentos, la demora en estas entregas, la falta de información precisa que ayude a reducir los tiempos de espera, entre otras complicaciones que afectan directamente la salud de los pacientes.

El drama se ha incrementado a raíz de la terminación unilateral del convenio con Colsubsidio que ha generado caos en más de un millón y medio de pacientes que solían reclamar sus medicamentos con dicha caja de compensación.

Formulario para reclamar medicamentos

Ante el delicado panorama de salud, la Nueva EPS informó que, mientras termina el proceso de transición, los pacientes afiliados con fórmulas redireccionadas a Colsubsidio deberán llenar un formulario en el cual serán registradas las solicitudes de manera remota al evitar el desplazamiento a las oficinas.

Por medio del formulario digital los pacientes tendrán que subir la fórmula médica vigente y completar demás información para que la solicitud sea gestionada por sus asesores. Para evitar los registros duplicados, si ya se registró la solicitud en una oficina, no es necesario diligenciar nuevamente el formulario.

Según la entidad, los asesores se encargarán de gestionar las fórmulas y los procesos administrativos para asegurar la continuidad de todos los tratamientos y evitar interrupciones en las entregas correspondientes. Finalmente, la Nueva EPS aclaró que, por medio de la página web, se publicará de manera oportuna la información sobre los nuevos operados y respectivos puntos de entrega.

“Agradecemos tu comprensión y paciencia mientras avanzamos en este cambio, que ha impactado temporalmente nuestra operación. Nuestro compromiso es informar a tiempo y asegurar la continuidad de tu atención”, informó.

Para obtener el formulario ingresar a la página www.nuevaeps.com.co o a través de la línea nacional de atención.

Incertidumbre en los pacientes

La crisis ha sido protagonizada principalmente por los pacientes, quienes han dado a conocer a Noticias RCN su desespero e incertidumbre ante la falta de respuestas, por parte de la entidad, a la hora de reclamar sus medicamentos.

“Al llegar nos dicen que no hay ninguna clase de medicamentos. No solamente a mí, a todos los que estábamos ahí, para todo el mundo tienen la misma respuesta”, explicó una de las afectadas.

