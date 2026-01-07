Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 7 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 07 de 2026
07:29 p. m.
- ¿Qué viene ahora para Zulma Guzmán, señalada por la muerte de dos niñas con talio?
- Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó
- ¿Por qué dejaron libre a hombre que habría torturado, amarrado con cable y fracturado el rostro a su expareja en Bogotá?