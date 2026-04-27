Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 27 de abril de 2026

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abril 27 de 2026
08:34 a. m.
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  • Ola de violencia y terror golpea al suroccidente del país, 27 atentados dejan 20 muertos, 38 heridos y cuatro departamentos sumidos en el miedo. Crece la indignación nacional y se refuerza la respuesta militar.
  • De los heridos en el cruento atentado en la vía Panamericana, cinco son menores de edad. Este lunes continúa la entrega de las víctimas fatales a sus familias. El gobernador del cauca decretó tres días de duelo.
  • En las próximas horas comparecerá por primera vez ante la justicia el hombre de 31 año que desató momentos de pánico en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
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