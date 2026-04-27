Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 27 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 27 de 2026
08:34 a. m.
08:34 a. m.
- Ola de violencia y terror golpea al suroccidente del país, 27 atentados dejan 20 muertos, 38 heridos y cuatro departamentos sumidos en el miedo. Crece la indignación nacional y se refuerza la respuesta militar.
- De los heridos en el cruento atentado en la vía Panamericana, cinco son menores de edad. Este lunes continúa la entrega de las víctimas fatales a sus familias. El gobernador del cauca decretó tres días de duelo.
- En las próximas horas comparecerá por primera vez ante la justicia el hombre de 31 año que desató momentos de pánico en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.