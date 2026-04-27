Revelan la última cifra de muertos que dejan los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe

En las últimas horas un nuevo ataque de Estados Unidos contra una embarcación en el Pacífico dejó tres muertos.

El Ejército de Estados Unidos confirmó que tres personas murieron en el ataque de fuerzas estadounidenses a una embarcación "involucrada en operaciones de narcotráfico en el océano Pacífico oriental”.

¿Cuántos muertos en total dejan los ataques de EE. UU?

El más reciente ataque que deja tres muertos en el Pacífico se suma a decenas de acciones similares en los meses recientes, lo que eleva el balance de muertos de la campaña estadounidense a por lo menos 185, según un conteo de la AFP.

Como en casos anteriores, el Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses señaló en X que la embarcación alcanzada era "operada por organizaciones designadas como terroristas (…) los servicios de inteligencia confirmaron que transitaba por rutas conocidas del narcotráfico".

Analizan operaciones marítimas de EE. UU. contra el narcotráfico

El gobierno de Donald Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que atacadas desde septiembre participen en el tráfico de drogas, lo que ha generado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos sostienen que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.