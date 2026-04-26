Inter goleó a Chicó y se metió al grupo de los ocho: así va la tabla de posiciones

El Inter de Bogotá golea a Chicó y con esta victoria entró al grupo de los ocho, tras imponerse parcialmente 3-0 en el estadio de Techo por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo capitalino desplazó a Medellín, Cali, Millonarios y se metió en zona de clasificación.

La victoria dejó movimientos clave en la tabla de posiciones a falta de una jornada.

Inter de Bogotá golea a Chicó

El equipo bogotano resolvió el partido en el primer tiempo con tres goles que marcaron la diferencia desde el inicio.

Al minuto 7, Facundo Boné abrió el marcador desde el punto penal con un remate ajustado al palo izquierdo. Luego, al 20’, Ian Poveda amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área tras una asistencia de Boné.

Antes del descanso, al minuto 34, Fabricio Sanguinetti anotó el 3-0 tras un contragolpe liderado por Kevin Parra. Con esa ventaja, Inter de Bogotá manejó el ritmo del partido en la segunda mitad sin mayores sobresaltos.

El resultado refleja la eficacia ofensiva del equipo y su capacidad para capitalizar las oportunidades en un duelo clave por la clasificación.

¿Cómo quedó la tabla tras la victoria de Inter de Bogotá?

Con los tres puntos, Inter de Bogotá alcanzó 28 unidades y se ubicó en la séptima posición, ingresando al grupo de los ocho. Este resultado dejó por fuera, parcialmente, a Millonarios, que quedó con 25 puntos.

Así quedó la tabla en la parte alta:

Atlético Nacional: 40 puntos Deportivo Pasto: 34 puntos Junior: 32 puntos Tolima: 30 puntos América: 30 puntos Once Caldas: 28 puntos Inter de Bogotá: 28 puntos Santa Fe: 26 puntos

Por fuera quedaron Deportivo Cali con 26 puntos, Medellín con los mismos y Millonarios con 25, todos aún con opciones matemáticas ganando y dependiendo de otros resultados.

En la próxima fecha se disputarán partidos clave: Santa Fe recibirá a Inter de Bogotá en un duelo directo, Tolima enfrentará a Cali y Medellín será local ante Águilas Doradas.

La victoria de Inter de Bogotá reconfigura la pelea por los cuadrangulares y deja un cierre abierto en la Liga BetPlay I-2026, donde varios equipos siguen con opciones de clasificar.