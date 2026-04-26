CANAL RCN
Deportes

Inter goleó a Chicó y se metió al grupo de los ocho: así va la tabla de posiciones

Tabla Liga BetPlay I-2026: Inter Bogotá se mete al grupo de los ocho y complica a Medellín, Cali y Millonarios.

Inter Bogotá
Foto: X Inter Bogotá

Noticias RCN

abril 26 de 2026
09:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Inter de Bogotá golea a Chicó y con esta victoria entró al grupo de los ocho, tras imponerse parcialmente 3-0 en el estadio de Techo por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Con este resultado, el equipo capitalino desplazó a Medellín, Cali, Millonarios y se metió en zona de clasificación.

Marino Hinestroza se burló de América de Cali tras perder el clásico: ¿Se pasó?
RELACIONADO

Marino Hinestroza se burló de América de Cali tras perder el clásico: ¿Se pasó?

La victoria dejó movimientos clave en la tabla de posiciones a falta de una jornada.

Inter de Bogotá golea a Chicó

El equipo bogotano resolvió el partido en el primer tiempo con tres goles que marcaron la diferencia desde el inicio.

Al minuto 7, Facundo Boné abrió el marcador desde el punto penal con un remate ajustado al palo izquierdo. Luego, al 20’, Ian Poveda amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área tras una asistencia de Boné.

Antes del descanso, al minuto 34, Fabricio Sanguinetti anotó el 3-0 tras un contragolpe liderado por Kevin Parra. Con esa ventaja, Inter de Bogotá manejó el ritmo del partido en la segunda mitad sin mayores sobresaltos.

América de Cali estalla con comunicado tras el clásico: denuncia ataques contra su equipo
RELACIONADO

América de Cali estalla con comunicado tras el clásico: denuncia ataques contra su equipo

El resultado refleja la eficacia ofensiva del equipo y su capacidad para capitalizar las oportunidades en un duelo clave por la clasificación.

¿Cómo quedó la tabla tras la victoria de Inter de Bogotá?

Con los tres puntos, Inter de Bogotá alcanzó 28 unidades y se ubicó en la séptima posición, ingresando al grupo de los ocho. Este resultado dejó por fuera, parcialmente, a Millonarios, que quedó con 25 puntos.

Así quedó la tabla en la parte alta:

  1. Atlético Nacional: 40 puntos
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos
  3. Junior: 32 puntos
  4. Tolima: 30 puntos
  5. América: 30 puntos
  6. Once Caldas: 28 puntos
  7. Inter de Bogotá: 28 puntos
  8. Santa Fe: 26 puntos

Por fuera quedaron Deportivo Cali con 26 puntos, Medellín con los mismos y Millonarios con 25, todos aún con opciones matemáticas ganando y dependiendo de otros resultados.

Las cuentas que ahora hace Millonarios para clasificar, tras triunfos del Medellín y Cali
RELACIONADO

Las cuentas que ahora hace Millonarios para clasificar, tras triunfos del Medellín y Cali

En la próxima fecha se disputarán partidos clave: Santa Fe recibirá a Inter de Bogotá en un duelo directo, Tolima enfrentará a Cali y Medellín será local ante Águilas Doradas.

La victoria de Inter de Bogotá reconfigura la pelea por los cuadrangulares y deja un cierre abierto en la Liga BetPlay I-2026, donde varios equipos siguen con opciones de clasificar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Selección Colombia de Porrismo se coronó campeona mundial en Orlando

Fútbol

Marino Hinestroza se burló de América de Cali tras perder el clásico: ¿Se pasó?

Fútbol

Escándalo en España: arquero argentino golpeó a rival y quedó captado en video

Otras Noticias

La casa de los famosos

Nueva eliminación sacude La Casa de los Famosos Colombia este 26 de abril

¿Quién salió de La Casa de los Famosos Colombia este domingo 26 de abril? Los televidentes votaron.

Fuerzas Militares

Tatuajes en la Fuerza Pública: qué dicen Policía y Fuerzas Militares sobre la incorporación en Colombia

Las reglas sobre tatuajes no son iguales en todas las instituciones: visibilidad, contenido y evaluación médica definen si un aspirante puede ingresar.

Accidente de tránsito

Joven colombiana murió tras violento choque con carabineros que estarían manejando borrachos en Chile

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 26 de abril de 2026

Alimentos

Sulfato de calcio: el residuo que puede convertirse en una solución de valor para la industria cervecera