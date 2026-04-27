La nueva herramienta que acaba con las demoras en los pagos de nómina en Colombia

BBVA anunció la habilitación de una nueva funcionalidad, que permite a las empresas pagar la nómina en tiempo real, eliminando los tiempos de espera tradicionales y facilitando la gestión de transferencias entre diferentes entidades financieras y billeteras digitales, todo por medio de Bre-B.

Con esto, las compañías podrán realizar pagos usando las 'llaves', que al tiempo son identificadores únicos, lo que simplifica los procesos. Según la entidad, la medida está diseñada para beneficiar a cerca de 100.000 empresas en el país, optimizando sus operaciones financieras y reduciendo la fricción en los pagos.

¿Cómo pueden las empresas pagar la nómina con llaves Bre-B?

El proceso para utilizar esta funcionalidad no requiere desarrollos adicionales en los sistemas empresariales. Las empresas deben ingresar a la app BBVA Empresas, donde encontrarán la opción para registrar las llaves de sus empleados junto a la agenda de cuentas. Luego, solo deben cargar el archivo correspondiente con estos identificadores.

Al momento de ejecutar la nómina, se utiliza el archivo habitual de pagos, pero ahora las transferencias se realizan directamente a las llaves registradas. Esto permite que los fondos lleguen de forma inmediata, sin importar la entidad receptora, lo que representa un cambio operativo relevante frente a los esquemas tradicionales.

¿Qué beneficios tienen los pagos inmediatos para empresas y empleados?

Entre los principales beneficios para las empresas se destacan la automatización y escalabilidad de los procesos de nómina, la reducción de errores asociados a tareas manuales y una mayor trazabilidad de las transacciones. Además, la integración con otros flujos financieros facilita una gestión más eficiente de los recursos.

Para los empleados, el impacto se refleja en el acceso oportuno a su salario. La disponibilidad permanente elimina los retrasos en la recepción de pagos, acabando con la incertidumbre de saber cuándo recibirían los pagos.

Desde BBVA señalan que esta funcionalidad responde a la necesidad de las empresas de operar con mayor rapidez, simplicidad y control. La implementación de pagos inmediatos no solo impacta la gestión interna, sino que también contribuye a dinamizar la economía mediante un sistema más eficiente.