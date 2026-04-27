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¿Por qué los grupos armados ilegales superan a la Fuerza Pública en el suroccidente del país?

El debate en La Mesa Ancha también giró en torno a la política de paz total, considerada por los panelistas como un fracaso.

Noticias RCN

abril 27 de 2026
08:32 a. m.
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En el programa La Mesa Ancha de Noticias RCN, los analistas coincidieron en que la crisis de seguridad en el suroccidente refleja un problema que se extiende a todo el país.

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Señalaron que, pese a los operativos de la fuerza pública, las organizaciones armadas ilegales han logrado consolidar un poder superior en capacidades tecnológicas y económicas, lo que deja a las instituciones en clara desventaja frente a los grupos subversivos.

La gobernadora del Valle del Cauca advirtió que los grupos ilegales han alcanzado un nivel de control territorial que supera la respuesta estatal.

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Los panelistas destacaron que la falta de articulación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades, mientras el narcotráfico y los cultivos ilícitos continúan siendo el principal motor de financiamiento para las disidencias y otras estructuras criminales.

Inteligencia debilitada y poder de los grupos ilegales

Los analistas advirtieron que “los terroristas son superiores en capacidades tecnológicas y económicas”, lo que se traduce en un control territorial cada vez más marcado. El narcotráfico y los cultivos ilícitos continúan siendo el combustible de estas organizaciones, que además mantienen objetivos políticos, más allá de su rol como actores criminales.

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La falta de articulación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías ha profundizado la crisis. “No hay trabajo conjunto entre gobierno nacional, gobernación del Valle, alcaldía de Cali, pues todo esto se nota en territorio”, se dijo en el programa, subrayando que la ausencia de coordinación institucional deja a las comunidades en mayor vulnerabilidad.

Paz total cuestionada y panorama electoral

El debate también giró en torno a la política de paz total, considerada por los panelistas como un fracaso. “Lo que hemos visto en esta década es que conduce a más violencia y por lo tanto no es una política de paz, sino que es una política de muerte”, afirmaron.

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La discusión se enlazó con el contexto electoral, donde la violencia política y los discursos polarizados entre campañas han agudizado la tensión. Los analistas insistieron en que, más allá de las disputas partidistas, el país necesita respuestas concretas frente a la inseguridad y un despliegue efectivo de la fuerza pública para proteger a los ciudadanos.

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