CANAL RCN
Tendencias

VIDEO I Fanáticos captaron a chamán en el concierto de Ryan Castro en Medellín y estallan las redes

Las imágenes ya han abierto un debate sobre la presencia de estas personas y su influencia sobre los fenómenos naturales.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @Sebas.vallejo97
Foto: AFP y captura pantalla TikTok @Sebas.vallejo97

Noticias RCN

abril 27 de 2026
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del entretenimiento se encuentra hablando de Ryan Castro, el artista que pasó de cantar en el ghetto a llenar estadios. El antioqueño se ha convertido en uno de los más grandes referentes del género en Colombia y no es para menos.

Con la compañía de grandes artistas como J Balvin, el paisa ha logrado un amplio reconocimiento a nivel mundial al ser considerado, hoy en día, como una de las mayores promesas del reggaetón mundial.

¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos
RELACIONADO

¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos

¿Ryan Castro llevó un chamán a su concierto?

Los videos del concierto ya son tendencia en todas las redes sociales ya que su presentación, de un poco más de cuatro horas, se ha convertido en una de las mayores revelaciones del género y la industria.

Como era de esperarse, el show del “cantante del ghetto” dio la talla ya que contó con un sin fin de invitados como J Balvin, Feid, Maluma, Capo, Andy Rivera, entre otros artistas tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, un detalle se ha llevado especialmente la atención entre todos sus seguidores ya que algunos asistentes al espectáculo captaron una imagen inusual al fondo del estadio Atanasio Girardot.

Se habría tratado de la presencia de dos presuntos chamanes que se encontraban en la parte trasera de la tarima y que mantuvieron una luz propia que los iluminó durante el show.

Las imágenes se tomaron rápidamente las redes sociales, pues cientos de internautas manifestaron que se trataría de chamanes que, al parecer, son famosos por detener la lluvia en los conciertos.

El tema de conversación ya es viral en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron que la asistencia de chamanes a los conciertos es una práctica antigua y utilizada por varios cantantes. Así mismo, recalcaron que estos posiblemente cobrarían amplias sumas de dinero por asistir y, al parecer, evitar fuertes lluvias.

Sin embargo, el agua no tardó en aparecer en el Atanasio ya que, durante unos minutos, la lluvia ligera cayó sobre el escenario. Seguido de esto, esta desapareció y el show continuó con total normalidad.

Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro
RELACIONADO

Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

¿Quiénes fueron los invitados al concierto?

La presentación del paisa ha sido considerada como una de las de mayor impacto en la capital antioqueña. Contó con la asistencia de 17 invitados, tales como: Kybba, Sean Paul, Dongo, Rayo & Toby, Kapo, Maluma, Maisak, Mora, Hamilton, Aria Vega, Jorge Celedón, Zion, Andy Rivera, Sech, Feid, J Balvin y Baby Rasta & Gringo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 27 de abril de 2026

Viral

Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

La casa de los famosos

¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos

Otras Noticias

Licencia de conducción

Confirman cambios: así son las nuevas pruebas para licencia de conducción en Colombia

Colombia implementa nuevas pruebas para sacar la licencia de conducción en 2026: evaluaciones más exigentes, proceso independiente y cambios clave para conductores.

Cauca

El dolor de las familias tras atentado en la vía Panamericana que dejó 20 muertos

Un cilindro bomba cayó sobre un bus en la vía dejando a 20 personas fallecidas y más de 40 heridos, incluyendo varios menores de edad.

Venezuela

Reconocida investigadora destapa secretos de Delcy Rodríguez: “Venganza y odio”

Liga BetPlay

Inter goleó a Chicó y se metió al grupo de los ocho: así va la tabla de posiciones

Alimentos

Sulfato de calcio: el residuo que puede convertirse en una solución de valor para la industria cervecera