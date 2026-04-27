VIDEO I Fanáticos captaron a chamán en el concierto de Ryan Castro en Medellín y estallan las redes

El mundo del entretenimiento se encuentra hablando de Ryan Castro, el artista que pasó de cantar en el ghetto a llenar estadios. El antioqueño se ha convertido en uno de los más grandes referentes del género en Colombia y no es para menos.

Con la compañía de grandes artistas como J Balvin, el paisa ha logrado un amplio reconocimiento a nivel mundial al ser considerado, hoy en día, como una de las mayores promesas del reggaetón mundial.

¿Ryan Castro llevó un chamán a su concierto?

Los videos del concierto ya son tendencia en todas las redes sociales ya que su presentación, de un poco más de cuatro horas, se ha convertido en una de las mayores revelaciones del género y la industria.

Como era de esperarse, el show del “cantante del ghetto” dio la talla ya que contó con un sin fin de invitados como J Balvin, Feid, Maluma, Capo, Andy Rivera, entre otros artistas tanto nacionales como internacionales.

Sin embargo, un detalle se ha llevado especialmente la atención entre todos sus seguidores ya que algunos asistentes al espectáculo captaron una imagen inusual al fondo del estadio Atanasio Girardot.

Se habría tratado de la presencia de dos presuntos chamanes que se encontraban en la parte trasera de la tarima y que mantuvieron una luz propia que los iluminó durante el show.

Las imágenes se tomaron rápidamente las redes sociales, pues cientos de internautas manifestaron que se trataría de chamanes que, al parecer, son famosos por detener la lluvia en los conciertos.

El tema de conversación ya es viral en redes sociales ya que cientos de usuarios manifestaron que la asistencia de chamanes a los conciertos es una práctica antigua y utilizada por varios cantantes. Así mismo, recalcaron que estos posiblemente cobrarían amplias sumas de dinero por asistir y, al parecer, evitar fuertes lluvias.

Sin embargo, el agua no tardó en aparecer en el Atanasio ya que, durante unos minutos, la lluvia ligera cayó sobre el escenario. Seguido de esto, esta desapareció y el show continuó con total normalidad.

RELACIONADO Filtraron videos de Westcol con streamer argentina mientras viaja con Luisa Castro

¿Quiénes fueron los invitados al concierto?

La presentación del paisa ha sido considerada como una de las de mayor impacto en la capital antioqueña. Contó con la asistencia de 17 invitados, tales como: Kybba, Sean Paul, Dongo, Rayo & Toby, Kapo, Maluma, Maisak, Mora, Hamilton, Aria Vega, Jorge Celedón, Zion, Andy Rivera, Sech, Feid, J Balvin y Baby Rasta & Gringo.