Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 4 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 04 de 2026
08:08 a. m.
08:08 a. m.
- Un trágico accidente se registró el puente festivo en vías de Cundinamarca entre Paratebueno y Cumaral, un vehículo particular chocó de frente contra un bus intermunicipal. Cuatro integrantes de una misma familia murieron.
- Tragedia en Popayán, investigan un accidente en un evento de exhibición donde un vehículo monster truck perdió el control, arrolló a decenas de personas y dejó tres muertos. Entre las víctimas hay dos niños.
- En Atlántico, un joven de 24 años se debate entre la vida y la muerte tras un accidente cerebrovascular, su familia denuncia que la intervenida Nueva EPS aún no autoriza su traslado para una cirugía urgente.
- En Noticias RCN les presentaremos a los candidatos vicepresidenciales, más allá de la política. Hoy hablaremos con Luz María zapata, Fórmula de Luis Gilberto Murillo. Nos le metimos al rancho.