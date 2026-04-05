CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 4 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Un trágico accidente se registró el puente festivo en vías de Cundinamarca entre Paratebueno y Cumaral, un vehículo particular chocó de frente contra un bus intermunicipal. Cuatro integrantes de una misma familia murieron.
  • Tragedia en Popayán, investigan un accidente en un evento de exhibición donde un vehículo monster truck perdió el control, arrolló a decenas de personas y dejó tres muertos. Entre las víctimas hay dos niños.
  • En Atlántico, un joven de 24 años se debate entre la vida y la muerte tras un accidente cerebrovascular, su familia denuncia que la intervenida Nueva EPS aún no autoriza su traslado para una cirugía urgente.
  • En Noticias RCN les presentaremos a los candidatos vicepresidenciales, más allá de la política. Hoy hablaremos con Luz María zapata, Fórmula de Luis Gilberto Murillo. Nos le metimos al rancho.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 3 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 3 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 2 de mayo de 2026

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Ladrón estaba listo para robar otra tienda en Bogotá, pero lo sorprendieron a tiempo

Minutos antes, había robado una tienda con una pistola y un destornillador.

Estados Unidos

Ejército iraní advierte que atacará a cualquier barco estadounidense que intente cruzar Ormuz

La advertencia llega después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que embarcaciones de su flota escoltarían a los barcos represados en la región.

SOAT

¿Adiós al pago del Soat para motos? Esta es la polémica propuesta que pondría a pagar al Estado

La casa de los famosos

Expareja de Alexa Torrex estalló contra su familia tras la eliminación de La Casa de los Famosos: así reaccionó

Liga BetPlay

Estos son los duelos de cuartos de final de la Liga BetPlay: así quedó el cuadro decisivo