Ejército iraní advierte que atacará a cualquier barco estadounidense que intente cruzar Ormuz

Cualquier intento del ejército de Estados Unidos por ingresar o acercarse al estrecho de Ormuz será respondido con ataques directos, advirtió el ejército iraní, de forma contundente, en las primeras horas del lunes, 4 de mayo.

La declaración, realizada por el general Alí Abdollahi, integrante del mando central del ejército iraní, surge como respuesta inmediata al anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio del "Proyecto Libertad", una operación de Washington para escoltar embarcaciones en esta zona estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

"Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera -especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses-, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", sentenció Abdollahi a través de la cadena estatal IRIB.

El oficial recalcó la “soberanía” de su nación sobre el paso marítimo al señalar: "Hemos afirmado reiteradas veces que la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán y que, en cualquier circunstancia, cualquier paso seguro debe coordinarse con estas fuerzas".

¿Un gesto humanitario?

La escalada de tensión se enmarca en un conflicto que inició el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel realizaron una serie de bombardeos contra Irán.

Desde entonces, Teherán ha mantenido un control férreo sobre el estrecho y ha ejecutado represalias contra objetivos en Israel y diversos países del Golfo. En este contexto, el presidente Trump justificó el despliegue de sus naves como un gesto "humanitario" para auxiliar a las tripulaciones que, atrapadas por el bloqueo, "podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros cruciales".

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Europa pide que la reapertura sea “concertada”

Ante el riesgo de un enfrentamiento a gran escala, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por una reapertura "concertada" entre Washington y Teherán.

Para el mandatario francés, el diálogo es indispensable para alcanzar una salida estable, asegurando que "es la única solución que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz de forma duradera, de permitir la navegación libre, sin restricciones ni peaje".