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Estos son los duelos de cuartos de final de la Liga BetPlay: así quedó el cuadro decisivo

Se llevó a cabo el sorteo con los ocho clasificados a las fases definitivas del fútbol colombiano y ya está listo el camino del nuevo campeón de la Liga BetPlay.

Clasificados a finales
FOTO: Dimayor

Noticias RCN

mayo 03 de 2026
08:13 p. m.
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Son ocho clubes los que lograron clasificar a las fases finales del fútbol colombiano en busca de la primera estrella de 2026. Este año el formato cambió, se dejan atrás los tradicionales cuadrangulares y serán duelos de eliminación directa a ida y vuelta desde cuartos de final.

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Por esta razón, se llevó a cabo un sorteo para definir los enfrentamientos en esta fase definitiva, así como el cuadro final que fijará la ruta que deberán seguir estos clubes para quedarse con el anhelado título.

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, al ser primero y segundo en la tabla del todos contra todos, cerrarán fijo en condición de local la serie de cuartos de final. Además, no se podrán enfrentar hasta una eventual final.

Duelos de cuartos de final de la Liga BetPlay

Llave A: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

  • Inicia en Bogotá y cierra en Medellín

Llave B: Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

  • Inicia en Ibagué y cierra en Pasto.

Llave C: Independiente Santa Fe vs. América de Cali

  • Inicia en Cali y cierra en Bogotá

Llave D: Junior de Barranquilla vs. Once Caldas

  • Inicia en Manizales y cierra en Barranquilla
FOTO: Dimayor

Fechas de los cuartos de final de la Liga BetPlay

De acuerdo a lo informado por Dimayor, las fechas de los enfrentamientos se publicarían en el trascurso de este lunes 4 de abril. Por el momento, los hinchas ya pueden hacer cuentas considerando cuándo juegan como locales.

Las fechas estimadas para los partido de ida y vuelta de estos cuartos de final son:

  • Partido de ida - fin de semana del 9 y 10 de mayo.
  • Partido de vuelta - entre semana el 13 y 14 de mayo.

Estas fechas son tentativas, considerando el calendario de los equipos colombianos que compiten en torneos Conmebol.

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